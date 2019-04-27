أياكس يتعاقد مع لاعب جديد.. ويعاقبه على “كرهه” للنادي









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عاقب أياكس الهولندي لاعبه الجديد، كييل شربين، بطريقة غريبة، مستوحاة من مشهد في مسلسل “ذا سيمبسون” الشهير، حسب ما ذكر موقع “فوكس سبورتس”.

وانضم الحارس الشاب، البالغ من العمر 19 عاما، حديثا لأياكس قادما من صفوف نادي إيمن. وسبق له حمل قميص فينورد الغريم التقليدي لأياكس في هولندا.

وكان شربين انتقد أياكس عبر مواقع التواصل الاجتماعي حين كان يلعب لصالح فينورد، الأمر الذي جعله يواجه عقوبة “غير مسبوقة”.

ومباشرة بعد إعلان انضمامه إلى الفريق، شدد أنصار أياكس على أن الحارس غير مرحب به في الفريق، على اعتبار أنه كان دائما ينتقده ويعتبر انتصاراته “ضربة حظ”.

وفي بادرة من إدارة أياكس لعقد الصلح بين اللاعب الجديد وجماهير النادي، قام كل من رئيس النادي الهولندي، أدوين فان دير سار، والمدير الرياضي، مارك أوفرماس، بمعاقبة كجيل من خلال تقليد مشهد في مسلسل “ذا سيمبسون” الأميركي.

وبعد توقيع العقد، الجمعة، فرِض على اللاعب كتابة جملة “أياكس أفضل ناد في هولندا” 1000 مرة، وهو الأمر الذي نفذه بحذافيره.

وتفاعلت الجماهير مع هذه البادرة بشكل جيد، حيث قالت “نتمنى أن يتعلم جيدا من هذا الدرس”.

يشار إلى أن شربين وقع، الجمعة، عقد انضمامه لأياكس لمدة تمتد إلى غاية 2023.

سكاي نيوز