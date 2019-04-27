بعد الخماسية التاريخية.. الهلال السعودي يقيل مدربه









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قرر مجلس إدارة نادي الهلال، حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، إقالة مدربه الكرواتي، زوران ماميتش، السبت، عقب الخسارة المذلة 5-صفر أمام التعاون، ووداع كأس خادم الحرمين الشريفين، الجمعة.

وقال الهلال عبر حسابه على تويتر: “قرر مجلس إدارة النادي اليوم إقالة الكرواتي زوران ماميتش، مدير الجهاز الفني للفريق”.

وتابع: “كما توصل المجلس لاتفاق مع نادي الفيصلي لاستعارة جهازه الفني بقيادة البرازيلي بريكليس شاموسكا، ليتولى قيادة الفريق حتى نهاية الموسم الحالي، وذلك باتفاقية تكفل بقيمتها المالية الأمير الوليد بن طلال، عضو شرف النادي”.

وتولى ماميتش (47 عاما) تدريب الهلال في يناير الماضي، بعد الانفصال عن المدرب البرتغالي جورج جيسوس بالتراضي.

وانفصل ماميتش، الذي سبق له تدريب النصر غريم الهلال التقليدي، عن العين الإماراتي بعد حوالي عامين مع النادي، وقاد المدرب الكرواتي الفريق لثنائية الدوري وكأس رئيس الإمارات الموسم الماضي، إضافة لنهائي كأس العالم للأندية في ديسمبر، حيث خسر أمام ريال مدريد.

وجاءت هزيمة الهلال، الذي خسر نهائي كأس العرب للأندية الأبطال أمام النجم الساحلي التونسي في وقت سابق من الشهر الحالي، قبل 3 أيام على مواجهة التعاون مرة أخرى في مباراة مؤجلة من المرحلة 28 للدوري.

ومن المنتظر أن يبدأ شاموسكا عمله مع الهلال في وقت لاحق من السبت، استعدادا لمواجهة التعاون، الاثنين، على استاد جامعة الملك سعود في الرياض، حسب ما أوضحت وكالة رويترز.

من جانبه، قال الفيصلي عبر حسابه على تويتر: “وافقت إدارة النادي برئاسة فهد عبد المحسن المدلج على طلب نادي الهلال بشأن استعارة المدير الفني للفريق الأول بريكليس شاموسكا، لنهاية الموسم الحالي”.

وأضاف: “أصدرت إدارة النادي قرارا بتكليف المدرب الوطني الحميدي العتيبي لقيادة الفريق فنيا حتى نهاية الموسم”.

سكاي نيوز