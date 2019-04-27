نائب رئيس المجلس العسكري لمنسوبي جهاز الأمن: نريد جهاز وطني قومي وأي زول لديه ولاء لأي حزب يقدم إستقالته









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طالب نائب رئيس المجلس العسكري الإنتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو منسوبي جهاز الأمن والمخابرات الوطني بعدم الإنتماء الحزبي وحثهم على العمل بتجرد من أجل الوطن، مؤكداً عملية هيكلة جهاز الأمن بدلاً عن حله لأهميته الوطنية.

وقال عند مخاطبته ضباط وضباط صف وجنود هيئة العمليات بجهاز الأمن يوم السبت (أي زول عنده ولاء لأي حزب يقدم إستقالته طوالي، وأضاف نحن دايرين جهاز أمن وطني يعمل من أجل الدولة لا الحزب، وتابع صحيح في ناس عندهم مرارات وفي ناس أتعذبوا، واي زول غلط، قتل أو عذب ليه زول وثبت ذلك بالأدلة يتحاسب بحكم القانون والعدالة).

وأشار النائب إلى العلاقة الطيبة بين قوات الدعم السريع وجهاز الأمن مؤكداً على دور الجهاز في تطور قوات الدعم السريع، واضاف الآن كافة الأجهزة الأمنية تعمل على قلب رجلاً واحد، لإستقرار البلد لذلك اطلب منكم أن تصفوا النية وتعملوا على قلب رجلاً واحد حتى نستطيع إخراج البلد من هذا الظرف.

ودعا نائب رئيس المجلس العسكري لمصالحة شاملة مع الحركات المسلحة وأسر الشهداء لإستشراق مرحلة ديمقراطية جديدة تنعم فيها البلاد بالأمن والإستقرار.

وقطع الفريق أول محمد حمدان دقلو بملاحقة الفاسدين وقال ( والله اي زول نهب حق الشعب دا لازم يرجعه، وأضاف فتحنا حسابات في بنك السودان لإيداع الأموال المنهوبة وأي زول يجي براهو بنشكروا لكن بشرط أن يرجع كل المال الذي نهبه).

الخرطوم : الإعلام الإلكتروني : الدعم السريع