جماهير إنتر ميلان تسخر بقسوة من يوفنتوس









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سخرت جماهير إنترميلان من نادي يوفنتوس خلال المباراة التي جمعت الفريقين أمس السبت في الجولة 34 من الدوري الإيطالي، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ورفعت جماهير “نيراتزوري” لافتة على مدرجات ملعب “جوزيبي مياتزا” في ميلانو استفزت فيها بشكل ساخر نادي “السيدة العجوز” وجماهيره، بعد الخروج من بطولة دوري أبطال أوروبا في الدور ربع النهائي.

وحملت اللافتة عبارة “Game Over”، أي انتهت اللعبة باللغة الإنجليزية، وتوسط اللافتة صورة لكأس أبطال دوري أوروبا ذات الأذنين، لكن تلك الكأس تحمل صورة منظف الحمامات الشهير Ajax في إشارة إلى الفريق الهولندي الذي أطاح السيدة العجوز.

ونشر تلك الصور موقع “كالتشو ميركاتو” بعد القمة الإيطالية التي انتهت بالتعادل الإيجابي.

ورغم أن يوفتنوس سجل رقما قياسيا على المستوى الدوريات الأوروبية الكبرى، باعتبار أول ناد يفوز ببطولة الدوري ثماني مرات متتالية، غير أن جماهيره كانت تمني النفس باللقب الأوروبي الغالي لاسيما بعد استقدام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من ريال مدريد.

تجدر الإشارة إلى أن آخر فريق إيطالي حقق لقب بطولة دوري أبطال أوروبا هو إنتر ميلان، عام 2010، بقيادة المدرب البرتغالي الشهير جوزيه مورينيو.

سكاي نيوز