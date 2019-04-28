آبي أحمد يتفقد مراحل تصنيع القمر الاصطناعي الإثيوبي في بكين

تفقد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، سير العمل الجاري ومراحل تصنيع القمر الاصطناعي الإثيوبي في بكين، وذلك خلال زيارته إلى الصين التي يشارك خلالها في منتدى “الحزام والطريق “الثاني.
وتعتزم الحكومة الإثيوبية إطلاق أول قمر اصطناعي لها من الصين في سبتمبر/أيلول المقبل، على أن تكون محطة التحكم والقيادة في إثيوبيا.
ويشارك معهد علوم وتكنولوجيا الفضاء الإثيوبي في عملية تجميع القمر الاصطناعي الذي سيطلق في سبتمبر المقبل.
وكان المدير العام لمعهد علوم وتكنولوجيا الفضاء الإثيوبي، سولومون بيلاي تيسيما، قال في تصريحات سابقة، إن بلاده ليست في وضع يسمح لها بإطلاق القمر الاصطناعي من أديس أبابا؛ لافتقارها للتكنولوجيا والقوى العاملة المدربة في هذا المجال؛ لذلك قررت إطلاقه من الصين.
وبعد دخول القمر الاصطناعي الأول إلى مداره، ستكون إثيوبيا قادرة على تصميم وبناء وإطلاق القمر الاصطناعي الثاني لها بشكل مستقل”.
وتعتزم إثيوبيا استخدام القمر الاصطناعي في جمع البيانات المتعلقة بالمياه والزراعة وتغير المناخ وحماية البيئة، ومن المقرر أن يتيح إطلاق القمر الاصطناعي بناء قدرات تطبيق التكنولوجيا، وتعزيز مهارات المهندسين الإثيوبيين من خلال التعاون مع علماء الفضاء والمؤسسات من مختلف البلدان.
ويكلف تصميم وتطوير القمر الاصطناعي 8 ملايين دولار، تتحمل الصين منها 6 ملايين دولار.
بوابة العين الاخبارية
1 التعليقات
ابو غسان
2019/04/28 at 4:13 م (UTC 2) رابط التعليق
xمصر تملك قمرا صناعيا واثيوبيا بي جاي برضو قمر صناعي والسودان لايص بينهما لا قمر صناعي لا تاني ايها الناس انهضوا ولا تقعدوا بنا .