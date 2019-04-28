نيمار يلمح إلى الهجوم على مبابي بعد هزيمة رين

ألمح البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى الهجوم على زميله كيليان مبابي، عقب الهزيمة المفاجئة التي تعرض لها في مباراة رين.
بالفيديو.. نيمار يعتدي على أحد جماهير سان جيرمان
وتعرض الفريق الباريسي لهزيمة مفاجئة أمام رين بركلات الترجيح بنتيجة 5-6 في المباراة النهائية لكأس فرنسا، بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2.
وقال نيمار، في تصريحات نقلتها صحيفة “سبورت” الكتالونية: “نحتاج إلى أن نكون أكثر وحدة في غرف خلع الملابس، وأن نكون على قلب رجل واحد”.
وأضاف: “أشعر أن اللاعبين الصغار تائهون، هم يحتاجون إلى أن يسمعوا أكثر مما يتحدثوا”.
وسُئل النجم البرازيلي عما إذا كان يقصد بحديثه زميله مبابي، فقال: “ليس هذا وقت الحديث عن مبابي، هو شاب صغير وما زال يحتاج إلى تعلم الكثير من الأمور”.
وتعرض مبابي للطرد خلال الوقت الإضافي من المباراة، قبل الانتقال إلى ركلات الترجيح بشكل مباشر.
وأتم نيمار: “يجب أن يكون مبابي أكثر تركيزا على الهدف خلال الفترة المقبلة، وأن يعلم أن أي تدخلات خطيرة سيقوم بها ستعني حصوله على بطاقة صفراء أو حمراء”.
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