توقيع اتفاق “ترتيبات أمنية” وشيك بين المجلس العسكري والحركات بأبوظبي









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علمت (المصادر) بترتيبات تجري لتوقيع اتفاق ترتيبات أمنية بين المجلس العسكري الانتقالي والحركات المسلحة الموقعة على إعلان الحرية والتغيير والمنضوية تحت مظلة “الجبهة الثورية” وضمن مكونات “نداء السودان”، فضلا عن الحركات المسلحة الأخرى في غضون يومين بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وكشف مصدر رفيع بقوى إعلان الحرية والتغيير عن أن الترتيبات تشمل إسقاط أحكام الإعدام الصادرة بحق منسوبي الحركات، فضلا عن توفير الضمانات الكافية لجمع سلاح الحركات من قبل الجيش السوداني، مشيراً إلى أن الهدف يتمثل في وضع أساس يستند عليه للمشاركة في المرحلة الانتقالية.

الخرطوم: عمرو شعبان

صحيفة السوداني