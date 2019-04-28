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سياسية

توقيع اتفاق “ترتيبات أمنية” وشيك بين المجلس العسكري والحركات بأبوظبي





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علمت (المصادر) بترتيبات تجري لتوقيع اتفاق ترتيبات أمنية بين المجلس العسكري الانتقالي والحركات المسلحة الموقعة على إعلان الحرية والتغيير والمنضوية تحت مظلة “الجبهة الثورية” وضمن مكونات “نداء السودان”، فضلا عن الحركات المسلحة الأخرى في غضون يومين بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.
وكشف مصدر رفيع بقوى إعلان الحرية والتغيير عن أن الترتيبات تشمل إسقاط أحكام الإعدام الصادرة بحق منسوبي الحركات، فضلا عن توفير الضمانات الكافية لجمع سلاح الحركات من قبل الجيش السوداني، مشيراً إلى أن الهدف يتمثل في وضع أساس يستند عليه للمشاركة في المرحلة الانتقالية.

الخرطوم: عمرو شعبان
صحيفة السوداني

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(لن يتم نشره)

حر الراي | تم إضافته في أبريل 28th, 2019

خبر جيد اذا
كانت الصرامه حاضره والتدقيق الممل لان الشيطان ف التفاصيل
ولاننا اقوياء ف الميدان وضعفاء ف الطاوله
جمع السلاح كله
تحويلهم سياسين مدنيين
الضمان الكافي عدم عودتهم الغابه كما فعل مناوي
محاكمه من ثبت ف حقه جرائم حرب
عدم اقتراب اي متمرد سابق من المنظومه العسكريه والامنيه عقابا للتمرد ومن تمرد سابقا ربما يتمرد لاحقا
يكون ف علم المجلس الناس دي اغلب قواتها انتهت ولديهم القليل جدا فلا تكبرو كومهم
المال مقابل السلام لقيادات التمرد ملف انبطاحي كيزاني انبراشي لو ف مال امشي لانشاء منازل ومدارس ومزارع للنازحيين ولا يتلاقها افراد فقط
نتمني السلام الحقيقي
@
والان ربما تاكد ان الحركات كانت صنيع مشترك بين الخنزير والصليب واحزاب سودانيه،،ونستعجب هل وصل السعي وراء المال ف الدنيا لهذه الدرجه ان شاركت الاحزاب ف تكوينهم والامه والشيوعي لهم تاريخ زاخر.


 