ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بالقضارف

كشفت جولة /لسونا /لسوق القضارف صباح اليوم عن ارتفاع كبير في السلع الضرورية بعد أن شهدت تراجعا قبل اسبوعين ،
حيث ارتفع كيلو اللحم العجالي من (٢٤٠)جنيها إلي (٢٨٠)جنيها وكيلو الضان من (٢٦٠)جنيها إلي(٣٠٠)جنيه، وارتفع كيلو السكر من (٢٨) جنيها إلي (٣٥) جنيها، بينما ارتفع رطل الشاي (الغزالتين) إلي (١٨٠)جنيها.
فيما كشفت الجولة بالمخابز عن تراجع في أوزان الرغيف الى المستوى الذي وصفه بعض المواطنين بان حجم الرغيفة اصبح بحجم يوازي حجم الزلابية ، كما ارتفع رطل زيت الفول من (٣٥)جنيها إلي (٤٠) جنيها وكيلة الذرة الفتريته إلي (١٦٠) جنيها .
سونا
1 التعليقات
ود بندة
2019/04/28 at 5:54 م (UTC 2) رابط التعليق
يا حليل يام الإنقاذ علي الأقل الواحد بيلقي ليه. جهة يفك غضبوا فيها.
يبدوا لسه ما شفنا عروض .القادم أسوأ.