فريق بالدوري الإنجليزي يتعمد تلقي هدف لأجل الروح الرياضية









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في ظاهرة “غريبة” بعالم كرة القدم، قرر مدرب نادي ليدز يونايتد الإنجليزي، التوقف عن اللعب، والسماح للفريق الخصم بتسجيل هدف التعادل، بعد احتجاجات الأخير على اللعب رغم إصابة أحد لاعبيه.

وفي مباراته ضد أستون فيلا، تقدم ليدز 1-صفر في الدقيقة 72 عبر البولندي ماتيوس كليتش. لكن الهدف أثار اعتراض لاعبي أستون فيلا، إذ سُجل بينما كان زميلهم الإيفواري جوناثان كودجيا ممدا على الأرض مصابا، ولم يقم لاعبو ليدز بإيقاف اللعب للسماح بمعالجته.

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وتسبب الهدف بتدافع بين لاعبي الفريقين طرد خلاله لاعب أستون فيلا الهولندي أنور الغازي، بينما اعترض مساعد مدرب أستون فيلا، النجم السابق جون تييري، أمام مدرب ليدز مارسيلو بييلسا على عدم ركل لاعبيه الكرة الى خارج الملعب لإتاحة معالجة لاعبه المصاب على أرض الملعب.

ولدى قيام لاعبي فيلا بركل الكرة في منتصف الملعب لاستئناف اللعب بعد الهدف، أحجم لاعبو ليدز بقرار من بييلسا، عن محاولة انتزاعها، وسمحوا للاعبي أستون فيلا بتسجيل هدف التعادل، لتنتهي المباراة 1-1.

وفاجأت هذه الظاهرة جماهير كرة القدم، التي نادرا ما تشهد هذه الحالة في الملاعب، خاصة وأن الهدف جاء في وقت حساس، وأنهى فرص ليدز بالتأهل للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقد يواجه ليدز أستون فيلا مرة أخرى، في مواجهة مشحونة “مرتقبة”، في نهائي الملحق المؤهل للبريمييرليغ.

سكاي نيوز