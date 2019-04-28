الإمارات تودع 250مليون دولار في بنك السودان

وقع صندوق أبوظبي للتنمية اليوم اتفاقية مع بنك السودان المركزي، يتم بموجبها إيداع 250 مليون دولار، أي ما يعادل 918 مليون درهم بنك السودان، وذلك بهدف دعم السياسة المالية للبنك وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي في السودان. وتأتي الوديعة بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الامارتية كجزء من حزمة مساعدات مشتركة أقرتها دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية للسودان والبالغ قيمتها 3 مليارات دولار أمريكي لدعم الاقتصاد وتلبية الاحتياجات الأساسية للسودان.
ووقع الاتفاقية عن جانب الصندوق محمد سيف السويدي المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية، وعن جانب السودان آمنة ميرغني حسن التوم، المدير العام للأسواق المالية في بنك السودان المركزي، وذلك بحضور خليفة القبيسي نائب المدير العام للصندوق وعدد من المسؤولين في الجانبين.
سونا