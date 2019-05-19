بالفيديو.. النجمة “أميرة” تعلن (انبراشها) في ناجي الأصم وتحذر “الشلابات”: (الأصم الكاحل أب رمش من جنبو كيفن أمش أووب علي)

فاجأت نجمة السوشيال ميديا أميرة والشهيرة داخل مواقع التواصل الاجتماعي باسم (ماما أميرة) رواد مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو لايف قامت بتصويره وخصصته للغزل في الناطق الرسمي باسم تجمع المهنيين د. محمد ناجي الأصم.
وعرفت أميرة داخل مواقع التواصل الاجتماعي بعفويتها في الحديث الأمر الذي جعلها محبوبة جداً بل وأصبحت واحدة من نجوم السوشيال ميديا الذين تحقق فيديوهاتهم التي تنشر على منصات مواقع التواصل الاجتماعي أعلى نسبة مشاهدة.
وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فلم تخفي (ماما أميرة) اعجابها بالمتحدث الرسمي باسم تجمع المهنيين يحث قالت بحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين (محمد الأصم الكاحل أب رمش من جنبو كيفن أمش أووووب علي).
وتابعت أميرة تغزلها في الاصم قائلة: (والله نحنا مكتولين فوقك كمد..كر علي) كما حذرت النساء الشلابات من خطفه وختمت حديثها الذي رصدته محررة موقع النيلين: (رئيسكم مين؟ محمد).
رواد مواقع التواصل الاجتماعي مازحوا الماما أميرة وذكروا لها في تعليقاتهم أن هذا الحديث عن الأصم يعني أنه الانبراش على أصوله.
رندا الخفجي _ الخرطوم
النيلين
14 التعليقات
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يوسف احمد
2019/05/19 at 2:22 م (UTC 2) رابط التعليق
كااااااك
abbaker
2019/05/19 at 2:36 م (UTC 2) رابط التعليق
صعاليك وصعلوقات الثورة
ثورة الصعاليك عمرها قصير وبكرة بتنبرش
ahmed
2019/05/21 at 9:40 ص (UTC 2) رابط التعليق
الحسوا كوعكم
Osama
2019/05/19 at 5:22 م (UTC 2) رابط التعليق
المشكلة مش في الخادم دي ولا في الطفل المعجزة المشكلة في الانحطاط الذي وصل ليله
هذا الموقع من اخبار عديمة الفائدة
محمد السناري
2019/05/19 at 9:14 م (UTC 2) رابط التعليق
حقيقة في تراجع كبير في مستوى اللغة والاسلوب جاءت متزامنة مع الثورة الميمونة، زي صابنها والحل في البل وغيرها من التعابير المبتذلة التي تنضح بالسفاهة وقلة أعقل.. هذه الأشياء لن تبني دولة واذدهار
ست النفر
2019/05/20 at 12:34 ص (UTC 2) رابط التعليق
تنبرش في شنو ؟؟
دكتور ؟؟
اخصائي مخ وأعصاب ؟؟
دكتوراة في الكلية الملكية ” لندن ” ؟؟
واحد عواليق ..
وعوالبق ذاته شوية عليهو
عامل شعره القرقدي ده
سوداني اصيل
2019/05/20 at 11:13 ص (UTC 2) رابط التعليق
هههههه ست النفر الشعر القرقدي اساءة ؟
لا لا ياست النفر راجعي حساباتك ياحلوه
الشعر واللون دي ما اساءة .
الاساءة بتكون بالاخلاق ونوع التعامل والسلوك
يقول ليك اخلاقك سيئة تعاملك سيئ سلوكك سيئ
لكن الشعر واللون دي ماسمعنا بيها الا من عندك ياحلوه
بت ابوها
2019/05/20 at 1:00 م (UTC 2) رابط التعليق
ست النفر هي زاتها منبرشة يا اصيل …..بس علي طريقة الكديسة لما ما تلقي اللحمة ….قصدها شعره ناعم وسبيبي …..بس الخالة اميرة بالغت شدييييييد مع حفيدها الاصم .
بت ابوها
2019/05/20 at 1:04 م (UTC 2) رابط التعليق
ست النفر هي زاتها منبرشة يا اصيل …..بس علي طريقة الكديسة لما ما تلقي اللحمة ….قصدها شعره ناعم وسبيبي …..بس الخالة اميرة بالغت شدييييييد مع حفيدها الاصم .
د. محمد عثمان
2019/05/20 at 2:37 م (UTC 2) رابط التعليق
سلام عليكم
هههههههههههههههه
يا أخوانا انبراش شنو؟
ومنو ينبرش لي منو؟
دي سخرية بالتلج ؟؟؟
ست النفر
2019/05/20 at 7:13 م (UTC 2) رابط التعليق
ها ها ها ..
انا انبرش في ” الشماسي ” ده ؟؟
بتاع المتاريس ده ؟؟
بعدين الشماسي ده شغال شنو ؟؟
في البورصة ؟؟
ما عاطل وقاعد في بيوات ابوه !!
القروش البشتري بيها في البدل دي يمشي يخش بيها كورس لغة فرنسية ..
بعدين انا يا ” بت ابوها ” ما بقبل بالوصافة !!
حامل اللقب وبس ..
الوصافة دي خليتها ليكم انتو
👹👹👹👹
ممكون وصابر
2019/05/21 at 2:09 م (UTC 2) رابط التعليق
بالله شوف الحيزبون العجوز اللي مابتخجل دي ، عاملة كده كاثبات لنظرية داروين .
يعني الآن لو وزنوك ليه دهب هل تعتقد أنه ممكن حتي يعاين ليك……الله يلعن بلاد الغرب اللي عملت للعنابر قنابر.
سوداني أصيل. …في المجتمع السوداني الشعر القرقدي واللون الأسود / الأزرق إساءة كبيرة جدا لان الاثنين من صفات ذوي الأصول الأفريقية الزنجية الخالصة واللي في السودان معروفة مكانتهم ايه….بعدين تعليق “ياحلوة ” فيه أن كبيرة.
ست/ سيد النفر …..خلاص ياخريج جامعة كامبريدج ، لما تخلص الدكتوراه من جامعة هارفارد ابقي جيب ليك واحد من هناك. ….
عزالدين وديدي
2019/05/22 at 10:59 ص (UTC 2) رابط التعليق
موضوع هايف وكلام فارغ لا يستحق النشر وتضييع لوقت القراء
mohamed nser eldeen bushra
2019/05/30 at 5:46 م (UTC 2) رابط التعليق
الواجب علينا نركز في حاجات هادفة تخدمنا كشعب اراد التغيير