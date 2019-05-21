حميدتي يتوعد بحسم اي انفلاتات امنية

توعد نائب رئيس المجلس العسكري الإنتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو كل من يخطط لإحداث إنفلاتات أمنية في بالبلاد بالحسم، وأوصى قواته باليقظة والاستعداد والمحافظة على الصلاة والدعاء للبلاد لتخرج إلى بر الأمان.
وقال لدي مخاطبته قواته باللواء (١٨٥ راجمات) بالمهندسين في أم درمان مساء الإثنين، في سلسلة إفطاراته الرمضانية بارتكازات قوات الدعم السريع، قال (إن هناك جهات تدبر وتخطط لإحداث فوضى، وأضاف نحن لهم بالمرصاد ولن نجامل في أمن واستقرار البلد).
وبشر نائب رئيس المجلس العسكري بالوصول إلى اتفاق كامل بين المجلس وقوى إعلان الحرية والتغيير في وقت وجيز وقال إن ما يجري هو (سحابة صيف وبتتعدي).
ونبه إلى أن قوات الدعم السريع تتعرض لحملة تشويه شرسة، قائلاً (إن قوات الدعم السريع دائما تمر بالمحن لكنها محروسة ومنتصرة بالدعاء).
وأوصى قواته بعدم الاعتداء على أي مواطن، قائلاً، (الإعتداء على الناس ممنوع، وأنا عارفكم ما بتتوصوا لأن الدعم السريع قوة منضبطة، وأضاف أي زول يرتكب جُرم بنفصلوا فوراً ونقدمه للعدالة).
وختم الفريق أول محمد حمدان دقلو حديثه بوصية قيّمة لقواته، قائلاً (أوصيكم بالصلاة وكررها ثلاث مرات، وأضاف إن الصلاة هي عماد الدين، وزاد راقبوا أنفسكم وحاسبوها قبل أن تحاسبوا)، وأشار إلى أن عدم الحساب هو من أودع رموز النظام السابق في السجون، موضحاً أنهم كانوا لا يحاسبون أنفسهم ولا المفسدين منهم.
الخرطوم 20-5-2019م (سونا)
2 التعليقات
كرنقو
2019/05/21 at 3:29 ص (UTC 2) رابط التعليق
ربنا يقويك ي حميدتي
محمود
2019/05/21 at 3:32 ص (UTC 2) رابط التعليق
والله ده ما كلام زول كعب ولا شفنا منك شين بل كل خير.. عين الله ترعاك واقيف مع الجيش دايما ضد المتربصين وخليكم يد واحدة لأنو الشعب السوداني ما بيرضى في الجيش.