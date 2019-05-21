سدد قرابة الثلاثة مليارات من دعومات الفيفا الاتحاد يودع (865) ألفاً في حساب اتحاداته المحلية

أكد الدكتور حسن أبوجبل الأمين العام لاتحاد كرة القدم السوداني أنهم قاموا بإيداع مبلغ (865) ألف جنيه في حسابات الاتحادات المحلية والانتقالية، حيث إنهم قاموا بمخاطبة الأندية قبل فترة مطالبين أن تمدهم الاتحادات المحلية والانتقالية بميزانيات العام 2018م مجازة من مجالس إداراتها لاستلام الحصة الثانية من الدعم السنوي، وقد أوفى 13 اتحاداً محلياً فقط بالمطلوب، لذا قاموا بإيداع (40) ألفاً في حساباتها البنكية، وهناك (34) اتحاداً لم توفِ الطلب تم إيداع مبلغ (10) آلاف جنيه في حساب كل منها بغرض الإسهام في استكمال إعداد ميزانيتها وتخصم بعد الاستيفاء وبالنسبة للاتحادات الانتقالية أوضح الأمين العام لاتحاد الكرة أن الاتحادات الانتقالية مقرر دعمها بمبلغ (10) آلاف جنيه لكل اتحاد في هذه المرحلة، والتي أوفت بطلب الميزانية المجازة من مجلس الإدارة (3) اتحادات فقط، لذا أودعوا المبلغ في خزانتها، أما البقية فقد أودعوا (5) آلاف في حساباتها لتستكمل ميزانيتها وتخصم لاحقاً .. وذكر أبوجبل أن هذا الدعم يأتي في إطار إنفاذ برامج الفيفا في دعم تسيير النشاط من أموالها المخصصة لهذا البند، وقال أبوجبل أيضاً إن الدعم القادم مشروط باستبيان أوجه الصرف عبر الميزانيات ليكون المبلغ الكلي (90) ألف جنيه لكل اتحاد محلي..
على صعيد ذي صلة قال الدكتور أمين حلمي المدير المالي لاتحاد كرة القدم السوداني إن الدعم الذي وصل حسابات الاتحادات المحلية حتى الآن (2) مليار و (770) ألف جنيه .. وكان اتحاد الكرة قد منح كل نادٍ في الدوري الممتاز مبلغ (150) ألف جنيه في الدورة الأولى.. وذلك من أموال الفيفا المخصصة لتسيير النشاط.
صحيفة السوداني