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عالمية

2019/05/21

2019/05/21


العاهل السعودي يصدر أمرا ملكيا جديدا


سلمان

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أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمرا ملكيا جديدا، اليوم الثلاثاء.

ووفقا لوكالة “واس”، جاء الأمر بترقية وتعيين (100) قاضٍ بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.
وأوضح وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وليد بن محمد الصمعاني، أن الأمر وما تضمنه من ترقيات وتعيين، يأتي امتدادا للدعم المتواصل من العاهل السعودي وحرصه واهتمامه بمرفق القضاء.

وحرص الصمعاني على الدعاء للقضاة بتحقيق تطلعات ولاة الأمر في إقامة العدل وتطبيق أحكام الشرع المستمد من الدين الإسلامي.

سبوتنيك

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1 التعليقات

      1. 1
        ود السوكي

        2019/05/21 at 11:28 م (UTC 2) رابط التعليق

        بالله عليكم نحن دخلنا شنو في الامر الملكي حاجة تحير

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