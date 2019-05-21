حميدتي رداً على التلويح بالإضراب العام اي زول يضرب عن العمل يمشي بيتهم طوالي جاهزون بالبدلاء

قال نائب رئيس المجلس الإنتقالي الفريق أول محمد حمدان حميدتي، الثلاثاء، رداً على التلويح والتعبئة للإضراب العام للضغط على المجلس الإنتقالي اي زول يضرب عن العمل يمشي بيتهم طوالي وجاهزين بالبدلاء والحكاية ما زي زمان، بحسب ما نقلت “كوش نيوز”
وتحدث “حميدتي” عن تحوطاتهم لأي إضراب قائلا: كل شىء مرتبين أمرنا فيهو مهندسي الكهرباء والمياه موجودين، ماعندنا مشكلة في أي حاجة الدور دا مازي الاضراب القديم، اي زول يضرب عن العمل يمشي بيتهم طوالي، لانو نحن شغالين صاح وبنرضي ربنا ، وحواء والدة والشعب السوداني دا بالملايين فيهو الدكتور والمهندس وغيرهم.
وقال “حميدتي” أي زول أضرب يمشي بيتو على طول مايرجع تاني للمؤسسة الكان فيها، ولايمكن أن تكون ضد عمل إنساني، تترك مريض في عملية وتضرب عشان الناس ديل، هذا كلام عيب وغير صحيح.
مضيفاً لانمنع حرية التعبير، وإذا حصلت أي حاجة تفاهموا بالحسنى.
وكانت قوى الحرية والتغيير، قد بدأت حملة عبر مواقع التواصل لتهيئة العاملين بالمؤسسات الحكومية والخاصة لإضراب عام، للضغط على المجلس العسكري، في حال عدم تحقيقها مطالبها على طاولة التفاوض.
وقال المهندس “خالد عمر ” عضو وفد التفاوض القيادي بالمؤتمر السوداني لقناة العربية يوم الاثنين بأنهم قد اتفقوا مع المجلس الإنتقالي عل ٩٥% من القضايا وتبقى اليسير، وسنذهب في مسار مستقيم للثورة كما هو الحالي، ملمحا لعدم التصعيد.
الخرطوم (كوش نيوز)
6 التعليقات
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فتى الشرق العظيم المهدي فتى الساحل الحقيقي ( لاكذب ) .
2019/05/21 at 11:20 م (UTC 2) رابط التعليق
الله ينور دق السبحة .
سوداني اصيل
2019/05/21 at 11:33 م (UTC 2) رابط التعليق
حميدتي يهدد ياجماعه
حميدتي انت عندك شنو بتهدد بيهو
نزكرك طار عمك الكبير الجابك من الاعشاش
طار ابن عوف اشتغل عسكريه لمن شاب الراس
انت جاي من وين يازول وبتهدد كمان
جلاد الدجالين
2019/05/22 at 12:06 ص (UTC 2) رابط التعليق
دة الكلام الصح
محب أرض الحرمين
2019/05/22 at 12:20 ص (UTC 2) رابط التعليق
لا حل إلا الحوار أما التصعيد والتهديد لن يأتي بالنتيجة المرضية الوطن يسع الجميع ولن يستطيع أحد فرض رأيه على الشعب السوداني المسلم المسالم بإذن الله.
sami sami
2019/05/22 at 12:30 ص (UTC 2) رابط التعليق
يجب تكوين لجان من النيابة لكل جرائم الكيزان كالاتى’
١/ لجنة تحقيق في ضحايا بيوت الاشباح (د.علي الفضل, ابوبكر راسخ, امين بدوى , ….. والمئات من الضحايا الماتوا بالتعذيب)
٢/ لجنة تحقيق في مقتل مجدى محجوب واركانجلوا والقس بطرس
٣/ لجنة تحقيق في قتل طلاب الجامعات من التاية ابوعاقلة ومحمد بشير ومحمد عبدالسلام بابكر والامين شمس الدين ومحمد الصادق ويو اضافة الى العشرات منهم
٤/ لجنة تحقيق في مجزرة ضباط رمضان سنة ٩٠
٥/ لجنة تحقيق في مجزرة معسكر العليفون
٦/لجنة تحقيق في مجزرة بورسودان ٢٠٠٥
٧/ لجنة تحقيق في مجزرة كجبار ٢٠٠٦
٨/ لجنة تحقيق في مجزرة انتفاضة سبتمبر ٢٠١٣
٩/ لجنة تحقيق في مجزرة ثورة ديسمبر المجيدة
١٠/ لجنة تحقيق في مقتل الشهيدة عوضية عجبنا
١١/ لجنة تحقيق في مقتل الشهيد سامر الجعلي
١٢/ لجنة تحقيق في مقتل الشهيد حسام الدين علي
١٣/ لجنة تحقيق في قتل اسري الحرب في دارفور والمنطقتين
١٤/ لجنة تحقيق في الهجوم علي السفارة الالمانية ٢٠١٢م
١٥/ لجنة تحقيق في التعذيب داخل المعتقلات بواسطة امنجية الكيزان
وهكذا ..
wad nabag
2019/05/22 at 12:36 ص (UTC 2) رابط التعليق
حال الشيوعي الذي كان متخفيا واظهرته شجاعه شباب الانتفاضه ينطبق عليه المثل(رمتني بدائها وانسلّت) فمن بعد صمته دهورا نطق كفرا, فبدأ بكيل الاتهامات للمجلس العسكري وتبرئه نفسه من التعنت الذي اوصل شباب الانتفاضه مع شركائه العسكرين لطريق مسدود!!فخوف الحزب من الإدانة و رفض الناس لافكاره وأفعاله دفعته لادانه الاخرين بغير مبررات متوازنه وكشفت عن طمعه في تكويش السلطه بغيراستحقاق.
نحن نعلم ان من اهم مسببات الانقلابات العسكرية السابقه التي دمرت البلاد,كان معظمها ناتج عن ممارسات الشيوعي باقصاءالاخرين ومحاولاته عبرتاريخ البلاد السياسي الانفراد بالسلطه او معظم مكوناتها كما حدث في 64و85و70 وكانت وكلها محاولات فاشله ومدمره للممارسه السياسيه وللحركه الوطنيه !!!وهاهم اليوم يعودون لممارسه نفس اخطاء الامس القاتله!!ورغم تخفيهم تحت اغطيه متعدده كالمهنين والحركات المسلحه والمنظمات المدنيه وغيرها ومعظم قادتها اعضاء منهم ,ويطالبون بمده الفتره الانتقاليه,, ويطلبون الجمل بماحمل ويدخلون البلاد في ازمات سياسيه لان مطالبهم غيرواقعيه وافكارهم سخيفه وعقيدهم منتهيه الصلاحيه لاتنال قبول الناس.
نحن لانرفض الحكم المدني وان كان به شيوعيون لكن نطالب بمجلس سياده (انتقالي) مشترك عسكري مدني برئاسه عسكريه وبصلاحيات سياديه كامله لاسباب منطقيه منها الاتي:
*اعتبارالمجلس العسكري من مكونات الانتفاضه اقتضتها الظروف الموضوعيه وهو بهذه الصفه لايمكن ابعاده عن حكم الفتره الانتقاليه .
*الحفاظ علي وحده التراب السوداني من مخاطراجندات التقسيم المتعدده الساريه المفعول اليوم ومعده للتطبيق بخطوه اخيره فوضويه.
*حمايه موارد البلادالغنيه المتعدده وفي مقدمتها الانسان السوداني.
*حمايه الامن القومي الداخلي من عدم الاستقراروالثغرات.
*الاشراف علي تنفيذ برنامج الحكومه الانتقاليه المتفق عليه والتحضير
للانتخابات والتعديل اذا اقتضت الضروه اوالاتفاق.
*لم يتحقق السلام بعد ولم تلق حركات الهامش السلاح والتفاوض معها
من موضع قوه يقول بوجود قواتنا المسلحه بقمه السلطه السياديه.
*وجود العسكر بمجلس السياده حمايه للحدود ارضنا من اعتدئات دول
الجوار ومشاكل حلايب والفشقه وجنوب السودان مالازالت بدون حلول.
اذن وجود مجلس مشترك عسكري مدني انتقالي ضروره يقتضيها وضع
البلاد الحالي وليس ترفا او تعنتا او طمعا في سلطه كما يقول به ويعمل له الشيوعي الخرف!! بل علي العكس تماما ………الطامعون هم الطرف الاخرالذي اغمض عينيه عن تراخي الحاله الامنيه للبلاد وغياب القانون وتهريب الثرواتوعدم الرقابه الاداريه والوضع الداخلي الهش …فلذلك فاننا نستطيع ان نقول ان تقيم الشيوعي للوضع السياسي سلبي وخاطئ ومضلل تماما وعكسه في طاوله وفد التفاوض يزيد الامور تعقيدا,, كذلك الدعوه للتصعيد السياسي وإعلان العصيان والاضراب لايخرج عن كونه عبث بمقدرات البلاد وامنها وممتلكاتها ومخاطره غير محسوبه العواقب لطمع في سلطه لايستحقها الشيوعي او غيره بغير انتخابات ….وان نظريه (الشرعيه الثوريه) المتكئين عليها (حيطه مايله)وعباره مضلله يراد بها اختطاف حقوق المواطن الانتخابيه وتجيرها لصالح حزب صغيراو اقليه من الناس قد لاتمثلهم ان لم تكن مرفوضه لديهم.
الحكم المدني الديمقراطي الصحيح هو الذي تسنده انتخابات وتوافق جمعي وليس المواكب ولا المظاهرات وتدبيج الهتافات..هذا الاسلوب اسقط النظام الفاسد لكن البناء له مقوماته واسسه وقواعده وفي المقدمه المشاركه الجماعيه والتوافق والعلم والاتقان … كذلك الاستقرار له مقوماته بالاجماع والاغلبيه واقلها بالتراضي والقبول ,. اما التغليب ب(الكروشه) فعمره قصيرتعقبه الفوضي….والعوده للمربع الاول. هذا والله اعلم…