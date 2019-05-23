العسكري الانتقالي يدعو الامم المتحدة لانتخابات مبكرة فى السودان خلال ثلاث اشهر

دعا المجلس العسكرى الامم المتحدة والاتحاد الافريقي بتجهيز اتيام للاشراف ومراقبة انتخابات مبكرة ستجري فى السودان خلال ثلاث اشهر.
واكد مصدر مطلع بالمجلس العسكرى انه تمت مخاطبة هذه الجهات للاشراف على تكوين لجنة الانتخابات وتقسيم الدوائر الانتخابية على ان تشارك كل القوى السياسية ماعدا المؤتمر الوطنى على ان يتولى البرلمان المنتخب الاشراف على انتخابات الولاة او الاقاليم كيفما اتفق واشار المصدر بعد انتخاب الحكومة الجديدة سوف يعود المجلس العسكرى الى ثكناته.
الخرطوم: عبدالعزيز النقر
مركز الخرطوم
12 التعليقات
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محمد احمد
2019/05/23 at 8:01 ص (UTC 2) رابط التعليق
طيب بالطريقة دي المجلس العسكري بعد الإنتخابات ما حا يكون عنده أي دور و أكيد سيتم حله و غالبا يحال كل أعضاءه للمعاش و إذا لديهم مخالفات في النظام السابق سيتم محاسبتهم, السؤال هنا لماذا لجأ المجلس للانتخابات؟ هل هي مناورة للضغط على الحرية و التغيير للقبول بمجلس سيادي بأغلبية و رئاسة عسكرية؟
Sabir
2019/05/23 at 8:42 ص (UTC 2) رابط التعليق
أنتم تحلمون
ست النفر
2019/05/23 at 10:37 ص (UTC 2) رابط التعليق
تم القصف !!
😂😂😂😂
الحربة والتغيير ردم بس !!
والله نردموكم ردم في الانتخابات دي ..
اسكتوا ساي ..
شوفوا بعينكم ..
شيوعية ي اولاد الكلب ..
ابو احمد
2019/05/23 at 11:07 ص (UTC 2) رابط التعليق
الله اكبر، ده الحل
👏
مواطن
2019/05/23 at 11:12 ص (UTC 2) رابط التعليق
زول يحكمنا بدون انتخابات مافي كفاية ال30 سنة الفاتت
اب شوك
2019/05/23 at 11:32 ص (UTC 2) رابط التعليق
الامور تسير في اتجاه الطربقة ( هل الثلاثة شهور كافية لجاهزية الاحزاب ) ما أظن حتي الثلاثة سنوات كافية للعمل الديمقراطي – ومثل هذه الاشياء تدعو للبلبلة والربكة التي نحن في غنى عنها .
خالد
2019/05/23 at 12:43 م (UTC 2) رابط التعليق
البلبلة والربكة الفبها البلد حسي شوية الانتخابات افضل حل حتى لو فيها ربكة المهم الثوار يحرسوا الصناديق من بداية الاقتراع لبداية الفرز (يصبوها جنب الصناديق) لقفل باب التزوير
اسد البراري
2019/05/23 at 11:47 ص (UTC 2) رابط التعليق
يا جماعة ليه زايقين من الانتخابات؟؟؟ ماقلنا حريه سلام وعداله!!!!
همت صالح همت مصطفي
2019/05/23 at 11:52 ص (UTC 2) رابط التعليق
كانك ياابوزيد ماغذيت..المجلس العسكرى عايز يسلم مين؟ الأحزاب السياسية ذو الدقة القديمة؟ يعني تاني نرجع نسلم أمرنا للعجايز الصادق المهدي والميرغني وووو.لا والله ماتجي..السودان هلكان ومايقومها الا الدماء الشابة.
عزالدين محمد سليمان
2019/05/23 at 1:01 م (UTC 2) رابط التعليق
كده على عجل سوف تاتى حكومه ذى اخواتها وكده يكون ابوزيد ﻻغزى وﻻشاف الغزو السودان محتاج الان لحكومة علماء ومنهج واضح وتخطيط مدروس وليس حكومة ترضيات وقسمة الكيكه يا المجلس العسكرى ضعوا فقط مصلحة الوطن امامكم وﻻ تلتفتو ﻻى ضغوط اخرى واجلوا مسالة الدستور للحكومة المنتخبه التنازﻻت لابد منها..اقترح مجلس سيادى مناصفه بين العسكر وقوى اﻻجماع الرئاسه حسب اﻻجندة لو اﻻجندة امنيه تكون الرئاسه من العسكر ولو اﻻجندة غير امنيه تكون الرئاسة مدنبه
sawah sudani
2019/05/23 at 1:08 م (UTC 2) رابط التعليق
ي ابوشوك و اخوانك من … و غيركم و كلاب الشيوعية طيب اذا كانت ثلاثه شهور او سنوات لا تكفى لقيام الانتخابات و الأحزاب ما جاهزة عوووووووووووووك
الردم جااااااااااااااااااااكم
مالكم و ما الثورة و المطالبه بالتغير
الكيزان قاااااعدين و البشير قااااااعد
انتخابات تدور ي وطن
بعدين ي ابوشوك هذه الأسرة كان بعض أبناءها يعملون بالسلك الدبلوماسي هذا ….. تكن انت واحدا منهم
sawah sudani
2019/05/23 at 1:09 م (UTC 2) رابط التعليق
ي ابوشوك و اخوانك من … و غيركم و كلاب الشيوعية طيب اذا كانت ثلاثه شهور او سنوات لا تكفى لقيام الانتخابات و الأحزاب ما جاهزة عوووووووووووووك
الردم جااااااااااااااااااااكم
مالكم و ما الثورة و المطالبه بالتغير
الكيزان قاااااعدين و البشير قااااااعد
انتخابات تدور ي وطن
بعدين ي ابوشوك هذه الأسرة كان بعض أبناءها يعملون بالسلك الدبلوماسي هذا ….. تكن انت واحدا منهم