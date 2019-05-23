“الحرية والتغيير” تدعو لمسيرة مليونية اليوم الخميس

دعا قوى الحرية والتغيير إلى مسيرة مليونية تنطلق اليوم من كافة أحياء العاصمة السودانية الخرطوم وتتوجه نحو الاعتصام خارج مقر القيادة العامة للقوات المسلحة.
وتأتي المسيرة المليونية في أعقاب تعثر المفاوضات بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي حول تشكيل الحكومة الانتقالية لاختلاف الطرفين حول نسب المجلس السيادي حيث تمسك العسكر بالحصول على أغلبية المقاعد والرئاسة، وهو ما رفضه المدنيون.
وأطلقت قوى الحرية والتغيير على مسيرة “مليونية المدنية والبناء”، قائلة إنها تأتي لحراسةً مكتسبات الثورة واستكمال مسيرتها رغم صلف كل متجبر وحتف أنف أراجيف بقايا النظام وأذياله، حسب البيان الذي أطلعت عليه (باج نيوز).
وقال البيان إن المسيرة المليونية من أجل تسلم مقاليد الحكم من قبل سلطة انتقالية مدنية خالصة ومن أجل بناء وطن عاتي، خيِّر وديمقراطي، مضيفاً “هو سودان الحرية والسلام والعدالة، وفقاً لإعلان الحرية والتغيير الذي تواثقت عليه جماهير الشعب السوداني وارتضته ميثاقاً لثورتها المجيدة”.
باج نيوز