والي الخرطوم يبرق رسالة لنادي المريخ للاستفسار

وجّه والي الخرطوم الفريق ركن مرتضى ورّاق نادي المريخ بعقد الجمعية العمومية لانتخاب مجلس جديد يقود الأمور خلال المرحلة المقبلة.
وقال مصدر مطلّع لـ”باج نيوز” إنّ والي الخرطوم طلب اجتماع مع مجلس المريخ والمستقيلين للتفاكر في مستقبل العمل الإداري وإمكانية قيام الانتخابات وفقًا للنظام الأساسي لعام 2008.
وكانت جلسة جمعت والي الخرطوم ورئيس المريخ المستقيل محمد الشيخ مدني الثلاثاء هدفت إلى إعادة من دفعوا باستقالتهم من مجلس المريخ غير أنّها أفضت إلى رفض قاطع.
ومؤخرًا، انفجرت الأوضاع في نادي المريخ إثر خطوة الصادق مادبو ومطالبته بإعادته إلى منصب أمينًا للمال بعد عودته من فرنسا ليقدّم كلٍ من رئيس المريخ محمد الشيخ، عبد المنعم النذير،عبد الباسط سبدرات، والتركي أوكتاي استقالات فورية.
الخرطوم: باج نيوز