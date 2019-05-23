شداد يعتزم اتخاذ خطوة قبل اجتماع مجلس اتحاد الكرة

اتخذ رئيس اتحاد كرة القدم السوداني كمال شداد خطوة جادة قبل اجتماع مجلس إدارته المرتقب بعدما طالب لجنة المسابقات بإصدار برمجة الدوري الممتاز من دورة واحدة.
وبحسب مصدر مطلّع لـ”باج نيوز” فإنّ شداد وجّه اللجنة المنظمّة التي يقودها الفاتح باني بإصدار البرنامج قبل الاجتماع المقبل، رغم الفرض القاطع من قبل أندية الممتاز بعد خطابها بعدم المشاركة في أية منافسة ينظمّها اتحاد الكرة.
وقالت مصادر مقرّبة من لجنة المسابقات إنّ برمجة الممتاز ستصدر في موعد أقصاه الأحد المقبل وإنّ مباريات مرحلتي النخبة والتحديّ ستكون بمعدلِ مباراة كل”48″ ساعة.
وتوقفت منافسة الدوري الممتاز بسبب مطالبات الأندية بإلغاء الموسم على خلفية الأجواء التي تسود البلاد جراء التغييرات التي تشهدها بعد اقتلاع نظام عمر البشير.
الخرطوم: باج نيوز