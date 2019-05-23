لجنة لمراجعة النظام الأساسي لهيئة البراعم والناشئين بالخرطوم

أصدر الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة بولاية الخرطوم، آدم كبير البشير، استناداً إلى قرار والي ولاية الخرطوم رقم 46 لسنة 2019، أصدر قراراً بتشكيل لجنة برئاسة الفاضل عوض جلال الدين، لمراجعة النظام الأساسي لهيئة البراعم والناشئين.
وسمى القرار صديق الخليفة عبدالرحيم، رئيساً مناوباً، وعضوية كل من السادة إدريس جلال الدين، كمال إدريس، عثمان علي البشير، غازي علي الطيب، عوض عبدالله، حسان حسن عبدالكريم، محمد إبراهيم وحسب الرسول محمد فارس.
وحصر القرار مهمة اللجنة في تنقيح النظام الأساسي والقواعد العامة لهيئة البراعم والناشئين بالولاية، ووضع تصور للمرحلة المقبلة، مع استصحاب المتغيرات في الساحة السياسية ورفع مقترح متكامل لإدارة المحليات والروابط .
شبكة الشروق