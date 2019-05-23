حميدتي يعلن عن زيادة مرتبات المعلمين ويمنحهم مرتب (٣) أشهر و (٥) آلاف جنيه لمعلمي تصحيح الشهادة الثانوية

أعلن نائب رئيس المجلس العسكري الفريق أول محمد حمدان دقلو عن تحفيز المعلمين بمرتب ٣ أشهر، ووعد بزيادة مرتباتهم بنسبة كبيرة حتى تساوي أعلى المرتبات في الدولة، وتبرع بخمسة آلاف جنيه للمعلمين الذين يقومون بأعمال تصحيح أوراق الشهادة الثانوية وعددهم ٦ آلاف معلم، سلم منها مستحقات (الكنترول) وعددهم ١٢٠٠ معلم يعملون حالياً في مراجعة أعمال التصحيح بوزارة التربية والتعليم، وشدد على إقامة العدل وتحقيق المساواة بين كافة الناس ومحاربة الظلم.
وقال الفريق أول محمد حمدان دقلو لدى زيارته لوزارة التربية والتعليم للوقوف على أوضاع معلمي كنترول الشهادة الثانوية يوم (الخميس)، إننا علمنا أن مرتب المعلم هو ألف جنيه فقط، وتخصم منه ٢٥٠جنيه، وهذا الوضع الذي يعيشه المعلمين حالياً وضع كارثي، وفيه ظلم كبير، لذلك نقول أنتم متطوعون وليس موظفين، وأضاف إذا كان هناك إضراب فأنتم أحق به وكان بإمكانكم إستغلال الظروف الراهنة، لأن كل محفزات الإضراب متوفرة لديكم، لكن أنتم أهل الوعي والعلم، وطالما أنتم موجودين فالسودان بخير.
وأعلن النائب عن تحسين أوضاع المعلمين في البلاد قائلاً، بإذن الله سنزيد مرتبات المعلمين لتتساوى مع أعلى المرتبات في الدولة، وسلم وزارة التربية مستحقات ١٢٠٠ معلم (كنترول الشهادة)، لتصرف فوراً بواقع خمسة آلاف لكل معلم، ووجه بحصر بقية المعلمين الذين صححوا أوراق الشهادة وعددهم ٤٨٠٠ معلم لتسليمهم مستحاقتهم في ولاياتهم.
ونور نائب رئيس المجلس العسكري المعلمين بما يجري في الساحة السياسية قائلاً نطمئنكم بأننا لن نسمح بسقوط البلد في الهاوية ولن نسلمها لمن يريد تصفية الحسابات، وأضاف لازم يكون في عدل حقيقي ونحن لا نقصي أحد، ولابد من مشاركة كل الذين شاركوا في التغيير، مؤكداً إستمرار التفاوض بينهم وقوى الحرية والتغيير داعياً القوى للعمل من أجل مصلحة البلد حتى تخرج من الأزمة.
وكشف عن أنه اقترح تركيب شاشات كبيرة في ساحة الاعتصام لنقل جلسات التفاوض مباشرة للثوار حتى يكون الأمر في العلن وليس في الغرف المغلقة ليعرف الجميع مدى الصدق الذي يتعامل به المجلس مع هذه القوى، وقال هذا الأمر قوبل بالرفض من البعض.
وكان قد جلس لإمتحانات الشهادة الثانوية هذا العام (٥٣٩) ألف طالباً وطالبة بينهم ٦ آلاف أجنبي من ٢٣ جنسية، عبر ٤ آلاف مركز بكافة أنحاء البلاد، فضلاً عن ١٣ مركز خارج البلاد بالدول الصديقة والشقيقة.