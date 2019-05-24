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أبرز العناوين

2019/05/24

2019/05/24


أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الجمعة الموافق 24 مايو 2019م



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المجهر:

* المجلس العسكري: سنستدعي الأمم المتحدة للإشراف على الانتخابات

* (حميدتي): اقترحت تركيب شاشات لنقل التفاوض مباشرة للمعتصمين

* الفريق أول (جمال إبراهيم) رئيساً للجنة الأمن والدفاع بالمجلس العسكري

* مصرع (26) وإصابة (46) في حادثين منفصلين بالشمالية والنيل الأبيض

الإنتباهة:

* تفاصيل جديدة حول مفاوضات (السيادي)

* واشنطن لـ(العسكري): لا مساعدات ورفع عقوبات دون حكومة مدنية

* حميدتي يقترح تركيب شاشات لنقل التفاوض للثوار

* تعيين عضو جديد بـ(العسكري)

* مجلة أمريكية: (ذهب البشير وبقى نظامه يقاتل)

* إطلاق نار بشارع النيل وإصابة طفل

آخر لحظة:

* حميدتي يزور السعودية ويلتقي محمد بن سلمان

* العسكري: لن نسلم البلد لمن يريد تصفية الحسابات

* (المهنيين): عودة النقابات ردة ويخدم الثورة المضادة

* رفض مقترح بنقل المفاوضات عبر شاشات مقر الاعتصام

* إطلاق نار بشارع النيل وإغلاق الطريق بالمتاريس

* الوطني: نتألم لما يتعرض له الوطن من تشظي

* عزل أحمد بلال من الأمانة العامة للاتحادي “المسجل”

* الشيوعي: تمسك (العسكري) بـ(السيادي) سيعزل السودان دولياً

* مبادرة لتقريب وجهات النظر بين (العسكري والتغيير)

* استئناف التجارة الحدودية بين السودان وليبيا وتشاد

السوداني:

* حميدتي يصل السعودية.. ويمنح المعلمين مرتب 3 أشهر

* كباشي لـ(السوداني): من حق قوى الحرية تبني التصعيد الثوري

* مصرع (16) شخصاً في حادث مروري بطريق النيل الأبيض

* تجمع المهنيين يرفض قرار إعادة النقابات والاتحادات

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