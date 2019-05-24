أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الجمعة الموافق 24 مايو 2019م

المجهر:
* المجلس العسكري: سنستدعي الأمم المتحدة للإشراف على الانتخابات
* (حميدتي): اقترحت تركيب شاشات لنقل التفاوض مباشرة للمعتصمين
* الفريق أول (جمال إبراهيم) رئيساً للجنة الأمن والدفاع بالمجلس العسكري
* مصرع (26) وإصابة (46) في حادثين منفصلين بالشمالية والنيل الأبيض
الإنتباهة:
* تفاصيل جديدة حول مفاوضات (السيادي)
* واشنطن لـ(العسكري): لا مساعدات ورفع عقوبات دون حكومة مدنية
* حميدتي يقترح تركيب شاشات لنقل التفاوض للثوار
* تعيين عضو جديد بـ(العسكري)
* مجلة أمريكية: (ذهب البشير وبقى نظامه يقاتل)
* إطلاق نار بشارع النيل وإصابة طفل
آخر لحظة:
* حميدتي يزور السعودية ويلتقي محمد بن سلمان
* العسكري: لن نسلم البلد لمن يريد تصفية الحسابات
* (المهنيين): عودة النقابات ردة ويخدم الثورة المضادة
* رفض مقترح بنقل المفاوضات عبر شاشات مقر الاعتصام
* إطلاق نار بشارع النيل وإغلاق الطريق بالمتاريس
* الوطني: نتألم لما يتعرض له الوطن من تشظي
* عزل أحمد بلال من الأمانة العامة للاتحادي “المسجل”
* الشيوعي: تمسك (العسكري) بـ(السيادي) سيعزل السودان دولياً
* مبادرة لتقريب وجهات النظر بين (العسكري والتغيير)
* استئناف التجارة الحدودية بين السودان وليبيا وتشاد
السوداني:
* حميدتي يصل السعودية.. ويمنح المعلمين مرتب 3 أشهر
* كباشي لـ(السوداني): من حق قوى الحرية تبني التصعيد الثوري
* مصرع (16) شخصاً في حادث مروري بطريق النيل الأبيض
* تجمع المهنيين يرفض قرار إعادة النقابات والاتحادات
كوش نيوز
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