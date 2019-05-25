قضاة السودان يستعدون للإضراب الشامل

أعلن قضاة السودان عن استعدادهم لتنفيذ الاضراب السياسي عن العمل قائلين إنهم سيكونون نصيراً للشعب عند المحن، حامين لحقوقه ومدافعين عنها دون أن يؤثر ذلك على حيادية واستقلال القضاء.
ولم يحدد القضاة موعداً لاضرابهم لكنهم أشاروا إلى أنهم ملتزمين بالتوقيت الذي يحدده نادي القضاة.
ودعت قوى الحرية والتغيير إلى اضراب عام عن العمل في القطاعين العام والخاص خلال يومي “الثلاثاء والأربعاء المقبلين، تمهيداً للإضراب الشامل والعصيان المدني.
وقال نادي القضاة في بيان تلقت (باج نيوز) نسخة منه السبت إن الاضراب سيشمل جميع القضاة بدرجاتهم القضائية المختلفة من المحكمة العليا والاستئناف والعامة والجزئية الأولى والثانية والثالثة، بمختلف الأجهزة القضائية بالعاصمة الخرطوم والولايات.
وأضاف “نعلن عن توافقنا واستعدادنا للإضراب عن العمل في كافة أنحاء السودان ملتزمين بالتوقيت الذي يحدده نادي القضاة، مع التزامنا بكل القرارات والخطوات التي يرتب لها أو يتخذها النادي بهذا الشان”.
وأوضح البيان أن مطالب الشعب السوداني العظيم، ومناداته بحكومةٍ تعبر عن ثورته وكفاحه وصبره الطويل في ساحات الاعتصام والنضال، لم تعد محل تقديرٍ ممن بيدهم مقاليد الأمور.
وذكر أن القضاء السوداني وعلى مر السنين ظل نصيراً للشعب عند المحن، حامياً لحقوقه ومدافعاً عنها دون أن يؤثر ذلك على حياديته واستقلاله. مردفاً “فهو لا ينحاز إلى فريق دون آخر، ولكنه ينحاز إلى جانب الحق متمثلاً فيما تعبر عنه إرادة الشعب السوداني”.
باج نيوز