عرمان: نمد ايدينا بيضاء للاسلاميين الراغبين في إقامة نظام جديد ولن نحيد عن رؤية السودان الجديد

قال نائب رئيس الحركة الشعبية شمال ياسر سعيد عرمان بعد وصوله للخرطوم (نحن نفرق بين دولة التمكين؛ والتيار الإسلامي.. ونحن على استعداد ان نمد ايدينا بيضاء للاسلاميين الراغبين في إقامة نظام جديد، ولن نحيد عن رؤية السودان الجديد) بحسب ما نقل عنه الإعلامي محي الدين جبريل.
ووصل السودان ياسر عرمان بعد سنوات من الغياب، وتم تداول صورة له لحظة وصوله الى مطار الخرطوم على منصات التواصل الإجتماعي صباح الأحد.
ياسر عرمان هو نائب رئيس الحركة الشعبية _ شمال جناح مالك عقار ويشير محرر النيلين أن الحركة الشعبية _ شمال من ضمن القوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير حلفاء تجمع المهنيين السودانيين.
الخرطوم/معتصم السر/النيلين
2 التعليقات
عمار
2019/05/26 at 4:29 ص (UTC 2) رابط التعليق
كلما زاد رصيد الإنسان من الممارسة السياسية والعسكرية وعرف مضار الحرب زادت لديه الحكمة وسعة الأفق، مرحبا بعرمان وأرجو أن يكون إضافة للعمل السلمي وداعية للحريات للجميع، حديثك هذا صادر عن شخص في مصاف الكبار وليس عن مراهق سياسي متنمر.
رحبوا بعرمان فهذه صفحة جديدة في بلادنا نقبل فيها بعضنا البعض حتى نمضي للأمام ونؤسس ما تشكرنا عليه الأجيال القادمة، أقفزوا فوق مرارتكم بني وطني.. أحبوا بعضكم.
مواطن
2019/05/26 at 4:41 ص (UTC 2) رابط التعليق
إلى الإعلامي محي الدين جبريل: الراغبين وليس الراقبين.
أنا أحمل الشهادة السودانية للعام 1994 فقط ومستعد لتقديم دروس في اللغة العربية والصياغة الخبرية (للخبراء) الإعلاميين السودانيين كما يصفون أنفسهم.