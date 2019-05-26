“الانتقالي العسكري” يلمح لـعدة “خيارات” لصالح المواطن

قال رئيس اللجنة السياسية الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري، الفريق الركن شمس الدين كباشي، يوم الأحد، إن التفاوض مع إعلان الحرية والتغيير يسير بوتيرة ضعيفة، وإن استمر الحال هكذا ربما يفضي للكثير من الخيارات التي ترعى مصلحة المواطن السوداني وتحفظ السودان.
وقدم رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي محاضرة لضباط وضباط صف وجنود منطقة أم درمان العسكرية، وكان لدى استقباله بسلاح المهندسين مدير إدارة العمليات الحربية برية، وقائد منطقة أم درمان العسكرية، وعدد من قادة الوحدات بمنطقة أم درمان العسكرية.
واستعرض كباشي دور القوات المسلحة في ثورة أبريل وانحيازها للشعب وفق منهج هدف لإزالة النظام الذي أسس للظلم وعدم المساواة.
وأضاف كباشي أنه عقب نجاح الثورة عملنا مع قوى إعلان الحرية والتغيير كشريك أصيل في عمليات تفاوض شهدت مواقف متعددة، مؤكدين تماسك المجلس ووقفته من أجل أمن وسلامة السودان، دون الرغبة في الحكم، ولكن نظراً لدقة المرحلة التي تمر بها البلاد، وبعض المهددات فإن المجلس العسكري يمثل القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى، وهو بوصفه الضامن الرئيس لاستقرار البلاد.
وأكد كباشي أن المجلس ظل بلجانه المختلفة يؤدي ما عليه في مجال الخدمات، الأمر الذي أدى إلى استقرار كافة ما يحتاجه المواطن من خدمات أساسية وضرورية بالبلاد.
شبكة الشروق