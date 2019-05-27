تقرير .. رونالدو يعود بالزمن 13 عاما برقم سلبي

حقق الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، أسوأ مواسمه على المستوى التهديفي على صعيد الدوريات المحلية التي شارك بها، بعد مشاركته مع فريقه الجديد هذا الموسم.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي يفشل فيها كريستيانو رونالدو في إنهاء الموسم خلال المراكز الثلاثة الأولى بجدول ترتيب هدافي الدوري الذي يلعب فيه، منذ موسم 2005-2006، حيث احتل هذا الموسم المركز الرابع في الدوري الإنجليزي برصيد 21 هدفا.
ويعد رونالدو ثاني أكثر اللاعبين تحقيقا للحذاء الذهبي، كهداف للدوريات الأوروبية الكبرى برصيد 4 مرات، خلف ليونيل ميسي نجم برشلونة الذي حققه 6 مرات.
كما توج من قبل بجائزة هداف الدوري الإسباني 3 مرات خلال أعوام 2011 و2014 و2015.
وانضم رونالدو لصفوف يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة قادما من ريال مدريد الإسباني مقابل 100 مليون يورو.
بوابة العين الاخبارية