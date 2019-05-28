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مدارات, منوعات

2019/05/28

2019/05/28


شاهد الفيديو الذي هز عرش مواقع التواصل السودانية.. ضابط شرطة برتبة عقيد يتحرش بأرملة شهيد وزوجة زميله



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تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان بغضب كبير مقطع فيديو لأحد أفراد الشرطة السودانية تحدث من خلاله عن خلافاته مع ضباط الشرطة.

وقال الشرطي بحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين: أنا متزوج من زوجة شهيد صديق لنا بالاحتياطي المركزي, المشكلة بدأت حينما تم تعيين مدير إداري جديد لنا بالاحتياطي المركزي برتبة عقيد.

وتابع الشرطي حديثه: هذا الضابط كان دائماً ما يتحرش بزوجتي بشكل غير كريم وهذا الضابط معروف عنه حتى عند قائد الاحتياطي المركزي بأنه (سكران) و بتاع (بنقو) وبعد خلافات وشجارات بيننا تم فصل زوجتي عن العمل.

ضابط شرطة برتبة عقيد يتحرش بأرملة شهيد وزوجة زميله

Geplaatst door ‎ناهد بشير الباقر علي‎ op Maandag 27 mei 2019

وأضاف الرجل: بعد ذلك ذهبت لتقديم شكوى في الآلية ووزارة الداخلية, ليقوم هؤلاء بعمل تخطي وعدم انضباط في مواجهتي وقاموا بنزع شريط مني وغرامة 100 جنيه وبعد ذلك قاموا بفصلي عن العمل.

وفي ختام حديثه تمنى الشرطي من خلال حديثه الذي تابعه محرر موقع النيلين أن ينصفه السيد مدير عام الشرطة الجديد اللواء عادل بشائر بعد أن كشغ له تستر بعض الضباط على زميلهم الضابط الذي تحرش بزوجته.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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