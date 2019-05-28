نائب رئيس المجلس العسكري: هناك (كيزان) إنضموا للثورة لحماية فسادهم لكن ملفاتهم جاهزة و لن نرحمهم

أكد نائب رئيس المجلس العسكري الفريق أول محمد حمدان دقلو على شراكة القوات المسلحة والدعم السريع مع قوى الحرية والتغيير في الإطاحة بالنظام السابق، بإنحيازهم للشعب وحماية الثوار من بطش النظام، داعياً قادة الحرية والتغيير للعودة إلى شعاراتهم الأولى (حرية سلام وعدالة) ليسلمهم السلطة اليوم قبل الغد.
وجدد النائب اتهامه لبعض الدول بإستهداف السودان لتفتيته وتدميره حتى يلحق بالدول المضطربة، كاشفاً عن إتصالاتهم بقادة الحركات المسلحة لإحداث سلام شامل في النيل الأورق وجنوب كردفان ودارفور.
وتوعد النائب (الكيزان) الذين انضموا للثورة لحماية فسادهم وتحسين صورتهم، قائلاً (هناك كيزان فاسدين إنضموا للثورة لحماية أنفسهم وتحسين صورتهم، لكن نحن راصدنهم وأي زول فيهم لديه ملف جاهز ولن نرحمهم وسنحاسبهم بالقانون).
وقال: (نعم نحن نعترف بدور قوى الحرية والتغيير في تنظيم وترتيب الحراك الثوري، لكن لو لا إنحيازنا لهم وحمايتهم لجلس البشير في كرسيه حتى مماته، وزاد يخلف رجل فوق رجل ومافي زول بقدر يشلو، وأشار إلى أن هناك ثورات في بعض البلدان استمرت عامين).
وأضاف الفريق أول محمد حمدان قائلاً (عند زحف الثوار نحو القيادة العامة أدخلنا ٦٠٠ سيارة من الدعم السريع ووجهناها بحماية الشعب وحراسة ثورته، عندها قال لي وزير الدفاع السابق أنت سمحت لهم بالتظاهر فكان ردي له أنني لن أسمح بإنهيار البلد قط).
وجدد النائب تعهده بعدم تسمكهم بالسلطة ووعد بتسليمها اليوم قبل الغد، قائلاً ( نحن ما متمسكين بالسلطة، وكنا أكثر صدقاً مع قادة الحرية والتغيير لكنهم حادوا عن مبدأ شعاراتهم، وأضاف والله الناس ديل لو رجعوا لشعاراتهم الأولى حرية سلام وعدالة سنسلمهم السلطة اليوم قبل الغد).
وثمن نائب رئيس المجلس العسكري دور الإدارة الأهلية في السودان، وحثها على مزيد من العمل للخروج بالبلاد من الأزمة الحالية، وقال في إفطار رمضاني اليوم (الثلاثاء)، بمنزل رئيس الإدارة الأهلية في البلاد، السلطان صديق ودعة بحي الموردة في أم درمان، بحضور زعماء الإدارات الأهلية ورؤساء الأحزاب السياسية وبعض أعضاء قوى إعلان الحرية والتغيير والحركات المسلحة، قال : (نثمن الدور الكبير الذي تلعبه الإدارة الأهلية بمختلف مناطقها ومكوناتها الاجتماعية، وهي تقيم بيننا في الخرطوم لأكثر من ٥٠ يوماً، وأضاف رغم ما حاق بالإدارة الأهلية في العهد السابق من تصفية إلا أنها ما زالت تقف شامخة وصامدة، وتابع لما نقول الإدارة الأهلية بنقول السودان كله لأنها تمثل برلمان حقيقي للشعب نظراً لما تتمتع به من قواعد وقبول بين قواعدها).
وطالب النائب المواطنين بمساعدة القوات النظامية بحراسة ممتلكاتهم ليلاً مشيراً إلى أن هناك جهات تتربص بهم وتقطع عنهم المياه بإغلاق (بلوف) خطوط المياه.
وأقسم بأنه سيحارب المحسوبية والمجاملات، وأشار إلى أن هناك شركات طيران محلية تحتكر أجواء البلاد حصرياً، وقال: ( اليوم علمت أن هناك شركات محسوبة لشخصيات تحتكر العمل في البلاد وهذا يعتبر نوع من الفساد، وأضاف لكن بعد اليوم مافي ابن فلان وابن علان، وزاد من اليوم نعلن عن فتح المجال لكل الشركات الأجنبية).
من جهته رحب السلطان صديق ودعة بنائب رئيس المجلس العسكري وشكره على دوره الكبير في حماية الثورة وتمنى أن تحقق الثورة مطالبها بالتوافق مع المجلس العسكري، حتى تنعم البلاد بالأمن والإستقرار.
وثمن د. تجاني سيسي دور القوات المسلحة والدعم السريع في إنحيازهما للشعب وحمايته في ثورته المجيدة، ودعا قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري للوصول لإتفاق سريع لتجاوز هذه المرحلة الحرحة.
#الخرطوم : قوات الدعم السريع : الإعلام الإلكتروني