غاب صاحب القهوة .. الحاج حنفي يفارق الحياة بعد “فرحته بالزمالك”

انقلب الحال في غمضة عين؛ مع صافرة الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما تغيرت معالم قهوة الزمالك بمنطقة ميت عقبة. احتفالات صاخبة، قفز البعض عن مقاعده، من حمل ابنه على كتفه وطاف به المكان، آخرين يلوحون بعلم الزمالك، هتافات وصفير، شاشات التلفزيون حافلة بمشهد جماهيري مُلهم من ملعب برج العرب، كان لكل زملكاوي في تلك اللحظة طريقته في الاحتفال، بينما ظل الحاج حنفي أبو العنين، صاحب المقهى، ساكن في مقعده عقب دقيقة واحدة من انتهاء المباراة. فيما تبدلت الملامح من الفرح إلى الحزن.
كانت الأجواء مختلفة الأحد الماضي؛ حماس وحركة أكبر من المعتاد دّبت في أرجاء مقهى الزمالك؛ الفريق الأبيض على موعد مع أهم مبارياته هذا العام، إياب نهائي كأس الكونفدرالية أمام الفريق المغربي نهضة على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، بات على خطوة واحدة من تحقيق اللقب لأول مرة في تاريخه، كانت لحظة مهمة جعلت أبو العينين يتجّهز جيدًا ليوم كهذا.
مصراوي