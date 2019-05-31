البرهان يعد بتسليم السلطة بعد انتخابات ديمقراطية في السودان

قال الفريق اول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في كلمة امام القمة العربية بمكة المكرمة ان السودان شهد منذ ديسمبر حراكاً شعبياً واسعاً احتجاجاً على الاوضاع بالبلاد، موضحاً بان شباب السودان قد قادوا الثورة واصطفوا أمام القيادة العامة للجيش، واتخذت القوات المسلحة قرارها بالانحياز لرغبتهم من أجل سودان جديد ينعم بالديمقراطية وترسيخ حكم القانون.
وذكر الفريق برهان في أول كلمة له في القمم العربية :”بانهم وعدوا الشعب بتسليمه السلطة عبر فترة زمنية محدودة تنتهي بانتخابات ديمقراطية تشارك فيها كل القوى السياسية “.
كما أكد رئيس المجلس العسكري، على وقوف الخرطوم بجانب دول الخليج العربي ضد الأعمال العدائية التي طالت المملكة السعودية والإمارات. مضيفاً : “بان المملكة استهدفت بتصرفات غير مسؤولة معلناً عن وقوفه بجانب الأشقاء في الخليج ضد هذه الأعمال العدائية أيا كان مصدرها، وتأييد كافة التدابير التي يتخذونها لمواجهة الاعتداءات”.
وشدد علي أن السودان يقف مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، “وسوف يظل جزء من التحالف العربي في اليمن، داعياً إلى استئناف الحوار للحفظ على وحدة البلاد”.
وتابع البرهان أن السودان يؤكد موقفه الراسخ الداعم للشعب الفلسطيني من أجل إقامة دولته المستقلة، بجانب الوصول إلى السلام في ليبيا وسوريا بناء على الحل السياسي.
مكة المكرمة 31-05-2019م (سونا)