نهائي أبطال إفريقيا 2019.. انسحاب وفوضى وغياب عن الميداليات

يبدو أن الأحداث التي شهدتها المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم 2019
والتي جمعت بين فريقي الترجي الرياضي التونسي والوداد البيضاوي المغربي، مساء
الجمعة، ستظل عالقة بالأذهان لسنوات قادمة.
وجاءت أولى الأزمات بتوقف المباراة في شوطها الثاني وتحديدًا منذ
الدقيقة 65 بسبب اعتراض لاعبي الوداد البيضاوي على تعطل تقنية الفيديو (الفار) التي
من المفترض تطبيقها في النهائي القاري.
ورفض الحكم الغامبي بكاري جاساما احتساب هدفًا للوداد في
الدقيقة 61 بحجة سقوط وليد الكرتي في مصيدة التسلل، مما دفع لاعبي الفريق المغربي لمطالبة
الحكم باللجوء إلى تقنية الفار.
وانفجر لاعبو الوداد غضبًا في وجه الحكم، وطالبوه بالعودة
إلى تقنية الفيديو “الفار”، لكنه تجاهل كل طلبات لاعبي الوداد مصرًا على
استكمال اللقاء .
واضطر المالغاشي أحمد أحمد رئيس الاتحاد القاري للعبة (كاف) النزول إلى
أرضية الملعب في محاولة لإيجاد حل لتلك الأزمة.
بعدها عاد رئيس “كاف” إلى المقصورة الرئيسية للملعب الأولمبي
برادس، وسط سلسلة من المداولات والمناقشات ما بين استكمال الدقائق المتبقية من
اللقاء لليوم التالي، أو إنهائها.
وفي ظل الأزمة المتفاقمة بسبب عطل تقنية الفيديو، توجه لاعبو الوداد
البيضاوي إلى غرفة خلع الملابس، رافضين العودة إلى استكمال اللقاء إلا بعد العودة
لتقنية الفيديو في الهدف الملغي.
وبعد أكثر من ساعة، اتخذ حكم اللقاء الغامبي بكاري جاساما قراره النهائي
بإنهاء المباراة بعد الحصول على وجهة نظر مسؤولي “الكاف” واعتبار الوداد
البيضاوي منسحبًا.
على الفور، احتفل لاعبو الترجي وجمهورهم داخل أرضية الملعب باللقب القاري
للمرة الثانية على التوالي والرابعة في التاريخ.
وأثناء استلام الميداليات وكأس البطولة، رفض
لاعبو الوداد مجددًا النزول إلى أرضية الملعب لاستلام الميداليات الفضية، ليكتفي
رئيس “كاف” بتسليم الميداليات الذهبية وكأس البطولة للترجي.
عطل “الفار” في نهائي أبطال إفريقيا .. ليس الواقعة الأولى عالميًا
لم يكن عطل تقنية الفيديو (الفار)، مساء الجمعة، في إياب نهائي دوري أبطال
إفريقيا لكرة القدم بين فريقي الترجي الرياضي التونسي والوداد البيضاوي المغربي
الواقعة الأولى من نوعها.
شهدت المباراة النهائية للبطولة القارية واقعة تمثلت في توقف
المباراة في شوطها الثاني وتحديدًا منذ الدقيقة 65 بسبب اعتراض لاعبي الوداد البيضاوي
على تعطل تقنية الفيديو (الفار) التي من المفترض تطبيقها في النهائي القاري.
ورفض الحكم الغامبي بكاري جاساما احتساب هدفًا للوداد في
الدقيقة 61 بحجة سقوط وليد الكرتي في مصيدة التسلل، مما دفع لاعبي الفريق المغربي لمطالبة
الحكم باللجوء إلى تقنية الفار.
وانفجر لاعبو الوداد غضبًا في وجه الحكم، وطالبوه بالعودة
إلى تقنية الفيديو “الفار”، لكنه تجاهل كل طلبات لاعبي الوداد مصرًا على
استكمال اللقاء .
وتوقفت المباراة لأكثر من ساعة حيث توقفت المباراة بسبب عطل
في الفار، حتى أن المالغاشي أحمد أحمد رئيس الاتحاد القاري (كاف) نزل إلى أرضية ملعب
رادس للتعرف على حجم المشكلة، واضطر في النهاية إلى اتخاذ قرار بتتويج الترجي
باللقب القاري بعد رفض لاعبي الوداد النزول لأرضية الملعب.
ولم تكن تلك الواقعة هي الأولى فقد شهدت مباراة بالموسم
المنتهي للدوري الفرنسي واقعة مماثلة، كان ذلك في يوم 30 سبتمبر/ أيلول 2018 في المباراة التي جمعت بين فريقي رين وتولوز
بالجولة الثامنة للمسابقة والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.
تقدّم رين وقتها بهدف من ضربة جزاء في
الدقيقة 70 اعترض عليها لاعبو تولوز حيث لم يلجأ حكم اللقاء وقتها اللجوء لتقنية
“فار” بسبب عطل فني بها.
وأكد ألان كاسانوفا المدير الفني لتولوز
وقتها “طاقم الحكام بالكامل أخطرنا بأن تقنية الفيديو لا تعمل”.
محمد يونس/ الأناضول