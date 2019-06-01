سمو ولي عهد السعودية يلتقي رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عبدالفتاح البرهان وذلك على هامش أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في قصر الصفا بمكة المكرمة.
وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على أعمال القمة، بالإضافة إلى بحث آفاق التعاون بين البلدين، وتطورات الأحداث في المنطقة.
حضر اللقاء معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل الجبير ومعالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد الحميدان وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي جعفر.
مكة المكرمة 26 رمضان 1440 هـ الموافق 31 مايو 2019 م واس
2 التعليقات
تسقط بس
2019/06/01 at 5:42 م (UTC 2) رابط التعليق
نطالب بسخب الجنود من اليمن عاجلا غير آجل
ودا العوض
2019/06/01 at 6:07 م (UTC 2) رابط التعليق
الحقيقة الباقية المؤكدة أن السودانيين ليسوا كالمصريين لكنه الوهم الذي يعتقده في أن ماطبقوه وطبخوه ضد شعوب أخري سينطبق علينا أيضا والمخزي المؤلم أننا لا نستطيع أن نحملهم المسؤولية كاملة عن التآمر والتحريض ضد السودان ولسنوات وعقود كثيرة بل تتحمل المسؤولية بأكبر قدر العسكريون في السودان بأن رضخوا لتدخل الأجانب في بلادنا رغم خصوصيتها البنيوية والتكوينية من أجل ملأ جيوبهم ويخلقوا ملاذات آمنة لهم ولأموالهم فجيشوا عيالنا ليقاتلوا بدلا عنهم وباعوا موانئنا وخيرات أرضنا ويالهم من علوق علوج فنقول لهم سفوا التراب فقد دنا حسابكم بحول الله تعالي ياخونة ياسفلة الدين والدنيا
اللهم أعز السودان وشعبه آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآمين