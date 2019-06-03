عاجل: مقتل شخص في إطلاق نار كثيف امام القيادة وسط حصار تام من قبل أعداد كبيرة من القوات لفض الاعتصام

دخلت قوات أمنية مدججة بالسلاح ميدان الاعتصام في ساعة مبكرة من فجر الاثنين، وسماع أصوات إطلاق رصاص كثيف في محيط القيادة بحسب ما نقلت كوش نيوز.
وبحسب شهود عيان أن حشودا كبيرة من القوات الامنية قد حاصرت منطقة الاعتصام امام القيادة العامة وسط الخرطوم في أصرار لفض الاعتصام، وشوهد تصاعد للنيران.
وأعلنت مصادر طبية سودانية عن مقتل شخص وإصابة آخرين خلال محاولة فض الاعتصام.
واصدر تجمع المهنيين السودانيين على صفحته الرسمية بيانا جاء فيه : يقوم المجلس العسكري الانقلابي الآن بإبراز وجهه القميء من خلال إحضاره لقوات نظامية بعدد ضخم جداً إلى ميدان الاعتصام للقيام بعملية فض ممنهج لاعتصامنا الباسل أمام القيادة العامة.
نتوجه بالنداء لكل المواطنين في العاصمة بتسيير المواكب الآن والإتجاه إلى ميدان الاعتصام أمام القيادة العامة لدعم اعتصامنا الفتيّ ضد صلف المجلس العسكري وجنونه السلطوي.
كما نتوجه بالنداء إلى الشرفاء في الجيش من ضباط و ضباط صف وجنود بحماية المعتصمين من أي تعدي وإنتهاك.
الخرطوم (كوش نيوز)