الامارات تصف الاوضاع في السودان بـ”المعقدة “

قال وزير الدولة بالخارجية الاماراتية د أنور قرقاش يوم السبت أن الحوار هو السبيل الوحيد للخروج من الأوضاع المعقدة الحالية ، وأبدى قلقه من الخسارة في الأرواح جراء الاحداث هناك أعرب عن أهمية الانتقال السلمي والحفاظ على مؤسسات الدولة والمطالب الشعبية
وقال قرقاش خلال الكلمة التي ألقاها أمام منتدى الأمن العالمي بسلوفاكيا ان دورهم يبقى مساندا لاستقرار السودان ومؤكدا على ضرورة الحوار بعد ثلاثة عقود من ديكتاتورية البشير والأخوان المسلمين”.
واشار قرقاش الي ان الأحداث التي يشهدها في السودان وليبيا قد القت الضوء على الدروس التي يجب تعلمها من فترة ما يسمى الربيع العربي مؤكدا أن الدول ينبغي لها أن تلبي رغبة شعوبها وفي الوقت نفسه يجب عليها ضمان الاستقرار المؤسسي للدولة
و قال الوزير الاماراتي التحدي الأكبر في تلك الدول كما نراه نحن من واقع تجربة الربيع العربي هو العمل على إحداث التغيير الذي يريده الشعب وفي الوقت نفسه ضمان الاستقرار المؤسسي للدولة.
و لفت إلى أن دولة الإمارات دعمت عمليات حفظ السلام في منطقة البلقان بعد حرب البوسنة والهرسك في أواخر عقد التسعينيات.
شبكة الشروق
2 التعليقات
محمد جامع
2019/06/09 at 6:27 م (UTC 2) رابط التعليق
– الله يلعن الشيطان الإسرائيلي محمد بن زايد (بن القحبة) المجرم الخثيث القواد الخنيث ، نسأل الله أن يجعل السرطان يصيبك في كل جسدك يامحمد بن زايد ، ياعديم الأخلاق يامجرم نسأل الله أن يشل جسدك وعقلك الذي سعى للتفكير في الفتنة باليمن والسودان وليبيا … الخ
– أيها الملعون بن الملعون ، نسأل الله أن يدمرك ويدمر الإمارات ويصيب شعبكم بقنبلة نووية
ودا العوض
2019/06/10 at 4:45 ص (UTC 2) رابط التعليق
ياإمارات ياخمارات قايلين السودان مصر !
الوضع مختلف الشعب مختلف الأخلاق وحتي الدين مختلف لا تتطفلوا يادويلة صغيرة عمرها اربعين ولو خمسين ستة وتتدخلوا في بلاد وجدت قبل أن تخلقوا شوفوا فروجكم المعروضة في شوارعكم وقوادتكم أنتو شنو كع السودان سبحان الله فعلا علامات الساعة الرويبضة والديوث والقواد ليهو قيمة ووزن بينما الأسود نائمة وستصحو وأبقوا رجال وقتها وقد حان وحل وقت الشعوب الصحي صحي