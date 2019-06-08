بريطانيا تطالب بالأفراج الفوري عن ياسر عرمان ومبارك أردول وخميس جلاب

طالب السفير البريطاني في السودان، عرفان صديق، المجلس العسكري الانتقالي في البلاد بالإفراج الفوري عن ثلاثة معتقلين من قيادات الحركة الشعبية قطاع الشمال .
ونشر السفير البريطاني على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: “غير مقبول أن يظل ياسر عرمان ومبارك أردول وخميس جلاب قيد الاعتقال في السودان، بلا خبر عن حالتهم. الاثنان الأخيران اعتقلا بعد يوم من اجتماعهما بنائبي. يجب على المجلس العسكري الانتقالي الإفراج فورا عنهم وعن قيادات المعارضة الآخرين”.
وفي وقت سابق، افادت مصادر إنه تم اعتقال خميس جلاب الأمين العام للحركة الشعبية- جناح مالك عقار، بالإضافة إلى مبارك أردول المتحدث الرسمي باسم الحركة وياسر عرمان نائب رئيس الحركة.
وكان مبارك أردول هو عضو الوفد الممثل لقوى الحرية والتغيير الذي التقى رئيس وزراء إثيوبيا.
وفي تصريحات سابقة، اتهم أردول قوات الدعم السريع بـ”اختطاف عرمان” حيث قال إن اعتقاله “أمر مؤسف ويضر بالعملية السياسية وسمعة السودان”.
المشهد السوداني
4 التعليقات
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وطني
2019/06/09 at 3:36 م (UTC 2) رابط التعليق
كلمة فورا هذه غير مقبولة اطلاقا ، يجب طرد السفير البريطاني من الخرطوم (فورا) حتى تعلم بريطانيا بان السودان ليست المستعمرة القديمة
الكوشى
2019/06/09 at 6:26 م (UTC 2) رابط التعليق
من المعروف عن السفير البريطانى ذو الأصول الباكستانية أنه كان يعمل فى جهاز الأستخبارات الخارجية المعروف أختصارا ب أم آي 6(Mi6) بل كان متخصصا فى البلدآن المسلمة وكوفىء بهذا المنصب الرفيع نظرا لنجاحه الباهر فى المهام التى أوكلت أليه فهو يطالب بأطلاق عملائه الثلاثة الذين كانوا ينفذون خطة تفتيت السودان بعناية كنت أتمنى من المجلس العسكرى الأنتقالى أن يقوم بطرده لأنه “كترها” وزودها حبتين ونص
طه الشيخ
2019/06/10 at 11:56 ص (UTC 2) رابط التعليق
هذا السفير يظن أن السودان لا يزال مستعمرة بريطانية ويحشر أنفه في كل صغيرة وكبيرة من شئوننا الداخلية الخاصة بنا. عليه إلتزام حدوده
كما على جهاتنا المختصة في وزارة الخارجية والمجلس العسكري أمره بإلتزام حدوده وإلا فإنه سيصبح شخص غير مرغوب في وجوده.
شملول
2019/06/10 at 12:23 م (UTC 2) رابط التعليق
ياسر السجمان ده شنو العاملين لينا بيهو صداع ده، ده عميل ودموي وحارب بلده عشرات السنين الله لا عاده !!!!