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عالمية

2019/06/10

2019/06/10


سفير بريطانيا يطالب المجلس العسكري بإطلاق سراح “عرمان” وجلاب” و”أردول”


عرفان صديق

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طالب السفير البريطاني في السودان “عرفان صديق” المجلس العسكري الانتقالي في البلاد بالإفراج الفوري عن أعضاء وفد الحركة الشعبية المعتقلين “ياسر عرمان و”مبارك أردول” و”خميس جلاب”. وقال “عرفان” في تغريدة على صفحته بموقع التواصل

الاجتماعي تويتر حسب صحيفة المجهر أمس، (غير مقبول أن يظل ياسر عرمان ومبارك أردول وخميس جلاب قيد الاعتقال في السودان، بلا خبر عن حالتهم، الاثنان الأخيران اعتقلا بعد يوم من اجتماعهما بنائبي، يجب على المجلس العسكري الانتقالي الإفراج فوراً عنهم وعن قيادات المعارضة الآخرين).

الخرطوم (كوش نيوز)

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