البشير يرفض ترحيله إلى نيابة مكافحة الفساد بواسطة ضباط صغار

في أول ظهور له بعد اعتقاله بتاريخ الحادي عشر من أبريل نُقل الرئيس المخلوع عمر البشير من سجن كوبر إلى مقر نيابة مكافحة الفاسد للتحقيق معه في بلاغات قيدتها ضده النيابة العامة.
وأبلغت مصادر حسب صحيفة التيار، أن المخلوع امتنع لساعات عن الذهاب إلى النيابة بصحبة رتبة صغيرة وطالب بحضور رتبة رفيعة من الجيش واستمرت النقاش لساعات إلى أن حضر ضابط برتبة اللواء واقتاد المخلوع بواسطة عربة لاندكروزر إلى مباني النيابة بالخرطوم، حيث بدت الحالة الصحية للمخلوع جيدة إلا أن الشيب غطى وجهه، وأشارت مصادر رفيعة أن التحقيقات مع الرئيس المخلوع استمرت ساعة وتمت إعادته للسجن.
الخرطوم (كوش نيوز)
9 التعليقات
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سر الختم
2019/06/17 at 10:05 ص (UTC 2) رابط التعليق
مسرحية هزيلة…وهل سيتم خداع المولي عز وجل؟؟….الخزي والعار لكل مطواطيء في كل ما ارتكب من جرائم في حق الوطن
شكري
2019/06/17 at 10:33 ص (UTC 2) رابط التعليق
مفتكر نفسه لسه رئيس أو ربما يكون رئيس بالفعل والكلام كله تمثيل في تمثيل.
sawah sudani
2019/06/17 at 10:39 ص (UTC 2) رابط التعليق
هذا الشعب شئمته الجهل و التخلف و الانقياد خلف الاسياد و الركوع لاخذ الفتات
شعب يعشق التباهى و المظاهر و البوبار و الفشخرة شعب اصبح لعبة على الانترنت
يلهو بها كل طفل بالعالم شعب لا تعلم من تجارب الشعوب من حوله شعب بلغ قمة
الجهل و الغباء حينما استجاب لنداء ملحد و يهودى عبر النت ضد اخوانه المسلمين
ثم تجده يسجد لله تعالي خلف مسلم خلف الذى خرج للشوارع يطالب بمحاكمته
و اعدامه اى مرض هذا الذى اصاب شعب بلادى!!!؟؟؟
لة ادافع عن نظام و اقف ضد احلام الشعب و لا انتمى لحزب و حتى لا ا،من
بها من الاساس فقط انتمى لهذا الوطن فقط نضالى لصالح هذا الوطن لكن بالعقل
لا بالتحزب و العنصرية و لا بالمصالح و لا بالانقياد .
السيد الرئيس البشير رجل نظيف و عفيف نسأل الله تعالي ان ينصره و يظهر الحق
و هذه اضحت ضريبة يدفعها كل مسؤول يحاول النهوض ببلاده و شعبها ادعوا الشباب
و كل مواطن غيور على السودان لقرأة تاريخ الدول المنهارة حتى يخرج بمزيد من المعرفه
و الوعى مثلا رومانيا انهارت بعد ان اصبحت تمتلك ٥ مفاعلات نووية و اصبحت اجمل و ارخص
دوله باروبا بعد يوغسلافية ثم انهارت يوغسلافيا لانها كانت فى نمؤ اقتصادى متسارع هدد كل
الدول الاوربية لانها كانت ذات نسبة عالية من المسلمين مقارنة بباقي الدول الغربية .
ثم العراق و ليبيا و سوريا و قبلهم افغانستان الغرب و اليهود و الخونه و العملاء و تجار
البلدان و الشعوب لا يشعرون بالسعادة و الرفاهية و الثراء الا بخراب المزيد من الدول
و تشريد شعوبها بين الملاجىء حول العالم لتزدهر تحارة المنظمات الدولية التابعة لمجموعة
الكلاب الضالة الملحده تخت شعارات الانسانية .
و الذين يتحدثون عن العنصرية و الحروب و التغير و الثورة و الفساد هم ذات انفسهم
رؤوس الفساد هم القطط السمان التى حينما ضاق عليها الخناق جمعت افراد عصاباتها
و خرجت للشوارع ليس حبا فى التغير و لا فى الشعب و انما حفاظا على نفسها
حفاظا على جرمها و خوفا من الفضيحة و المحاكمات .
و نحن فقط من نعرف لماذا قامت المظاهرات فقط من اجل الخبز و نهب القطط لاموال
الشعب من البنوك . بعد تنازل السيد الرئيس من الحكم هل انحلت المشكلة !؟؟
هل توفرت السيولة!!!!!!؟؟؟؟؟!!!!!
هل توقفت الاسعار من الصعود الجنونى!؟!
هل نعيش بسلام و أمان !؟!
هل توفر كل شيء نطلبه!!!؟؟؟؟؟!!!!*
علينا بمحاسبة انفسنا * علينا بالزراعة فلاسبيل لنا غيرها*
علينا بالانتاج*علينا ببناء وطننا*يجب ان نقم بطرد كل المنظمات الغربية*
التحية للقائد البشير التحية لمن قام ببناء السودان الحديث
و فى أمان الله
sawah sudani
2019/06/17 at 10:47 ص (UTC 2) رابط التعليق
هذا الشعب شئمته الجهل و التخلف و الانقياد خلف الاسياد و الركوع لاخذ الفتات
شعب يعشق التباهى و المظاهر و البوبار و الفشخرة شعب اصبح لعبة على الانترنت
يلهو بها كل طفل حول العالم شعب لا يتعلم من تجارب الشعوب من حوله شعب بلغ قمة
الجهل و الغباء حينما استجاب لنداء ملحد و يهودى عبر النت ضد اخوانه المسلمين
ثم تجده يسجد لله تعالي خلف مسلم خلف الذى خرج للشوارع يطالب بمحاكمته
و اعدامه اى مرض هذا الذى اصاب شعب بلادى!!!؟؟؟
لا ادافع عن نظام او اقف ضد احلام الشعب و لا انتمى لحزب من الاحزاب و حتى
لا اؤمن بها من الاساس هذه الاحزاب الدناصورية الدكتاتورية الهرمة
فقط انتمى لهذا الوطن فقط نضالى لصالح هذا الوطن لكن بالعقل
لا بالتحزب و العنصرية و لا بالمصالح و لا بالانقياد .
السيد الرئيس البشير رجل نظيف و عفيف نسأل الله تعالي ان ينصره و يظهر الحق
و هذه اضحت ضريبة يدفعها كل مسؤول يحاول النهوض ببلاده و شعبها ادعوا الشباب
و كل مواطن غيور على السودان لقرأة تاريخ الدول المنهارة حتى يخرج بمزيد من المعرفه
و الوعى مثلا رومانيا انهارت بعد ان اصبحت تمتلك ٥ مفاعلات نووية او اكثر و اصبحت اجمل و ارخص
دوله باروبا بعد يوغسلافية ثم انهارت يوغسلافيا لانها كانت فى نمؤ اقتصادى متسارع هدد كل
الدول الاوربية لانها كانت ذات نسبة عالية من المسلمين مقارنة بباقي الدول الغربية .
ثم العراق و ليبيا و سوريا و قبلهم افغانستان الغرب و اليهود و الخونه و العملاء و تجار
البلدان و الشعوب لا يشعرون بالسعادة و الرفاهية و الثراء الا بخراب المزيد من الدول
و تشريد شعوبها بين الملاجىء حول العالم لتزدهر تجارة المنظمات الدولية التابعة لمجموعة
الكلاب الضالة الملحده تخت شعارات الانسانية .
و الذين يتحدثون عن العنصرية و الحروب و التغير و الثورة و الفساد هم ذات انفسهم
رؤوس الفساد هم القطط السمان التى حينما ضاق عليها الخناق جمعت افراد عصاباتها
و خرجت للشوارع ليس حبا فى التغير و لا فى الشعب و انما حفاظا على نفسها
حفاظا على جرمها و خوفا من الفضيحة و المحاكمات .
و الذي يتوعد بتفكيك القوات النظامية يبشر الشعب بتقسيم السودان .
و نحن فقط من نعرف لماذا قامت المظاهرات فقط من اجل الخبز و نهب القطط لاموال
الشعب من البنوك . بعد تنازل السيد الرئيس عن الحكم هل انحلت المشكلة !؟؟
هل توفرت السيولة!!!!!!؟؟؟؟؟!!!!!
هل توقفت الاسعار من الصعود الجنونى!؟!
هل نعيش بسلام و أمان !؟!
هل توفر كل شيء نطلبه!!!؟؟؟؟؟!!!!*
علينا بمحاسبة انفسنا * علينا بالزراعة فلاسبيل لنا غيرها*
علينا بالانتاج*علينا ببناء وطننا*يجب ان نقم بطرد كل المنظمات الغربية*
التحية للقائد البشير التحية لمن قام ببناء السودان الحديث
و فى أمان الله
محمد حسن
2019/06/17 at 11:56 ص (UTC 2) رابط التعليق
تلاتين سنة يا السواح .. ما تخجل .. ألا تتوارى خجلاً .. تلاتين سنة .. أي سودان حديث .. إستغفر ربك الله يهديك
الحاج
2019/06/17 at 4:45 م (UTC 2) رابط التعليق
هييييع،
ركزوا أولاد جعل ساعة الموت..
الجعلي جعلي..
أسد شامخ الأنف حتى في القفص.
ملحوظة:
هذا لا علاقة له برأيي المعروف في فساد حكمه وإنما إعتزازاً بإحتفاظه (كجعلي أو جار لهم كبديري دهمشي) بشيمة (حتى ولو واحدة) من شيم أهلنا الجعليين الذين يموتون دون إذلالهم.
الأمــين الســــوداني حتي المــوت
2019/06/17 at 6:00 م (UTC 2) رابط التعليق
فعــــلا الغبـــاء مستفحــل فينــا وجحــد النعـــم عمــي عيـوننا- عـــــدد الجامعــات -عـــدد الكبــاري من الانجليز غير كبري كوبـر إتعمــل كبــري – عــدد طــول الطــرق- وأخصــم من ال 30 ســنة – مقاطعة الدول لنــا من حرب الخليـج -مرورا بحرب دارفور -والحرب الاقتصاديــة مـن أكــبر دول العالم أمـريكــا -ولماذا السودان-وحـرب الجنـوب مرورا بحروب النيل الازرق وكردفان لـم يتبقــي من ال 30 سنة ياجــاحــد غــير شهــور لو كنت إقتصــادي متمــرس -رغـم كـل ذلك أنجــز البشــير الكتيير وكل الوزاء سودانيين ,اكلــوا البلــد من خلف البشــير -هـل يستجلب وزراء من الخارج -والله والله والله لا أنتمــي لاي حـزب واصـــلا مافي حـزب في السودان كلهم تهمهم نفســة لا الســودان الغــالي علينــا – ولكــن أنتــمي لاغلي وأحــب وأحــن وطــن الســـــــــــــودان الغنـــي بي خيراتــــة الــتي حبــاها الله لطيبـــة أهلـــة وعفتهــم
Osman
2019/06/21 at 2:03 م (UTC 2) رابط التعليق
سبحان الله
يا الأمين ، إنت تتحدث عن الغباء وبتقيس مستوى التقدم بعدد الكباري والجامعات ؟؟
ياخي مستوي تقدم الشعوب يقاس بمستوي تقدم البني ادم نفسه ، وإنت بنفسك تؤكد أن الجهل استفحل يعني معناه ال-٣٠ سنه دي كانت فشل في فشل ، ما تفضح نفسك ،
والله المستعان وربنا يصلح الحال
احمد صالح
2019/06/21 at 2:41 م (UTC 2) رابط التعليق
والله مهما نالوا منه لا بد ان اعترف ان هيبته ظاهرة و انفه مرقوعة