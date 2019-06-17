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ثقافة وفنون

2019/06/17

2019/06/17


زوجة تطرد فنانة من مناسبتها بسبب ترديدها لأغنية (أنا ما شلبتو) ..!



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مُنعت فنانة مشهورة من مواصلة الغناء أثناء إحيائها حفل زواج بالعمارات، وذلك بعد أن رددت أغنية (أنا ما شلبتو)، وتعود التفاصيل حسب شهود عيان أن الفنانة رددت أغنية (أنا ما شلبتو)، ما دعا الزوج صاحب المناسبة أن ينثر (النقطة) على رأس الفنانة متفاعلاً مع أغنيتها، لتقوم زوجته في تلك الأثناء والذهاب نحو الفنانة واقتلاع المايكروفون منها، قبل أن تقوم بتقديم فنانة أخرى. فيما أضاف شهود العيان حسب صحيفة السوداني، أن موقف الزوجة كان مبرراً جداً لاستيائها الشديد من تفاعل زوجها مع تلك الأغنية التي تدعو إلى (الخيانة الزوجية) بطريقة مبتذلة جداً..!

الخرطوم (كوش نيوز)

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