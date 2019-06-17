عشرات القتلى بهجوم انتحاري في نيجيريا

قتل 30 شخصا في هجوم نفذه ثلاثة انتحاريين نسبوا إلى جماعة “بوكو حرام” المتطرفة شمال شرق نيجيريا في وقت متأخر الأحد، وفق ما أفادت أجهزة الطوارئ بالبلاد.
ونقلت “فرانس برس” عن مدير العمليات في وكالة إدارة الطوارئ بنيجيريا عثمان كاشالا الاثنين إن “حصيلة القتلى من جرّاء هجوم بوكو حرام ارتفعت حتى الآن إلى 30″، مضيفا: “لدينا أكثر من 40 جريحا”.
وكانت أجهزة الطوارئ النيجيرية قد أشارت في وقت سابق إلى مقتل 17 شخصا وإصابة عدد مماثل بجروح.
وفجر الانتحاريون أنفسهم في قرية كوندوجا على بعد 25 كيلومترا من مدينة مايدوجوري عاصمة ولاية بورنو.
سكاي نيوز