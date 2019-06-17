بالصورة .. هاتف آيفون ذهبي للاعبي ليفربول: يعادل 73 ألف جنيه مصري

قدمت الشركة الآيرلندية «آي ديزاين جولد» مجموعة من الهواتف المحمولة ماركة «آيفون x»، المطلية بالذهب عيار 24 قيراط، إلى فريق ليفربول الإنجليزي، بمناسبة حصوله على بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه.
حصل 27 لاعب إلى جانب مدرب الفريق يورجن كلوب على تلك الهدية الأنيقة، والتي تم تخصيصها مع اسم ورقم كل لاعب، بالإضافة إلى شعارات نهائي دوري أبطال أوروبا.
تصل تكلفة تلك المنتجات الذهبية إلى ما يقارب من 3500 جنيه استرليني أي ما يُعادل 73 ألف جنيهًا مصريًا، وفقًا لموقع «آي ديزان جولد».
لا تُعد تلك هي المرة الأولى، لكن قدمت الشركة في السابق منتجات فاخرة أيضًا للعديد من لاعبي ليفربول الحاليين، إلى جانب جيمي كاراجر وستيفن جيرارد، إذ أوصى الأخير بشدة بشأن الخدمة الرائعة.
المصري لايت