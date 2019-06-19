شاهد.. نجمة النيل الأزرق تنشر صور لها مع زوجها وتقول: (لازم يكون سمح مش راجلي!!)

نشرت نجمة قناة النيل الأزرق السودانية نورهان نجيب, صور لها تجمعها مع زوجها حازم, وذلك على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فإن نورهان نجيب التي أكملت مراسم زفافها مطلع أبريل الماضي أبدت سعادتها الكبيرة بإتمام زفافها من زوجها حازم, وقد حرصت على نشر عدد من الصور التي تجمعهما مع بعضهما وذلك على حسابها الرسمي قبل فترة ليست بالطويلة.
كما حرصت نجمة الشاشة الزرقاء وبحسب متابعات محررة موقع النيلين على التواجد على حسابها والرد على متابعيها الذين تمنوا لها السعادة والتوفيق في حياتها الجديدة, ومن ضمن التعليقات التي ردت عليها نورهان تعليق من إحدى المتابعات التي كتبت لها بحسب ما قرأت محررة موقع النيلين (مالو سمح كدة وتقصد بذلك زوجها حازم) لترد عليها نورهان: (لازم يكون سمح مش راجلي!!).
رندا الخفجي _ الخرطوم
النيلين
1 التعليقات
عابد
2019/06/19 at 3:56 م (UTC 2) رابط التعليق
نصيحة ابعدي من هذه الاخبار انت في سكة اذا لم تنسحبي من اللعب فيها سوف تقعي في شر اعمالك واخبارك