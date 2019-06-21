شداد يرفض مُبادرة المجلس العسكري لحل أزمة الموسم ويُهدد بالتصعيد لـ “الفيفا”

رفض رئيس اتحاد كرة القدم السوداني، كمال شداد مبادرة المجلس العسكري للصلح بينه وأندية الدرجة الممتازة.
وتمسك شداد خلال اجتماع بالقصر الجمهوري انعقد اليوم “الخميس” ضم ممثلين للمجلس العسكري بجانب البروفسير محمد جلال نائب رئيس اتحاد الكرة.
وقال شداد خلال الاجتماع “إنه لا مبادرات وجودية في كرة القدم وإن القانون سيسري على الجميع”.
وهدد شداد بالتصعيد لـ “الفيفا” حال اتخذ مجلس إدارة كرة القدم السوداني قراراً بإلغاء الموسم الحالي.
ومن المُقرر أن يعقد مجلس اتحاد الكرة اجتماعاً ظهر السبت المقبل لحسم أزمة الموسم
وعلمت مصادر أن هناك إجماع تام وسط أعضاء المجلس بضرورة إلغاء الموسم الحالي ورفض تمديده.
الخرطوم (باج نيوز)