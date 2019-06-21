ليفربول يشارك بقوة في سباق ضم غريزمان

ذكرت صحيفة ميرور البريطانية أن نادي ليفربول قرر الدخول بقوة في السباق لضم النجم الفرنسي أنطوان غريزمان، الذي أعلن رحيله عن فريق أتلتيكو مدريد الإسباني نهاية الموسم.
وكان من المتوقع أن ينتقل غريزمان المتوج بلقب كأس العالم مع الديوك بروسيا إلى برشلونة هذا الصيف، كما زعم جيل مارين المدير التنفيذي لأتلتيكو مدريد مؤخرا، حيث أشار إلى أن البارسا اتفق مع نجم الأتليتي منذ شهر مارس/شباط الماضي.
لكن مستقبل اللاعب البالغ من العمر 28 عاما لا يزال غامضا، حيث بدأ برشلونة -بحسب التقارير- يفكر في إعادة نجمه السابق نيمار على حساب غريزمان، وما زال مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان يراقبان نجم ريال سوسيداد السابق.
ولم يبرم ليفربول أي صفقات صيفية حتى الآن، بل على العكس ترك المهاجم دانييل ستوريج والظهير الأيسر ألبرتو مورينو بعدما انتهى عقداهما بنهاية الموسم.
الخرطوم (الجزيرة)