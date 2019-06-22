مصادر: (قوش) قيد الإقامة الجبرية

كَشَفَت مصادر موثوقة، عن وضع مدير جهاز الأمن والمُخابرات الوطني السابق صلاح عبد الله (قوش) قيد الإقامة الجبرية في منزله.
وقالت مصادر (الصيحة) أمس، إنّ الوُصُول إلى (قوش) يتم عبر مُخاطبةٍ رسميةٍ للمجلس العسكري الانتقالي حتى يتم السماح بذلك، وأفادت بأنّ القُوة المُكلّفة بالقبض على (قوش) لم تَتّبع الإجراءات الصحيحة، كما أنّها لم تتحصّل عَلَى مُوافقةٍ من المجلس العسكري بالقبض عليه.
وقالت المصادر، إنّ القوة الموجودة أمام منزل (قوش) رفضت أمر تفتيش المنزل بحجة أنّها لم تَتَلَقَ أيِّ أوامر من الجهات العُليا تُفيد بالمُوافقة على أوامر إلقاء القبض على (قوش) وتفتيش منزله.
الخرطوم: أم سلمة العشا
صحيفة الصيحة
2 التعليقات
بعاتي
2019/06/22 at 3:12 م (UTC 2) رابط التعليق
لم تتحصل على موافقة المجلس العسكري؟
انتو بطالة ولا شنو؟ ياخي انتو عملتو لينا إسهال في راسنا ده، مش قلتو السلطة القضائية والنيابة العامة مستقلة؟ كل يوم بنسمع منكم وسخ وقلة أدب فارغة جديدة.
يوسف كبشور
2019/06/22 at 3:30 م (UTC 2) رابط التعليق
والله ده كلام مضحك ومخجل , يوجد توطوء ملحوظ من العسكر الذين هم امتداد للكيزان هل العسكر عندما يريدون أن يقبضوا علي أحد هل بياخذوا اذن من أحد وهل لمن يريدوا يقتلوا هل يقيف من يمنعهم وموضوع قوش هذاء هراء وفيه اتفاق مسبق مع بعضهم وهذه عصابة الكيزان رجعت بطريقة ثانية وكما المجرمين أغلبهم خارج السجن كأمثال الحرامي الكبير والي الخرطوم السابق عبدالرحمن الخضر – وعلي الحاج الحرامي الكبير والحرامي بتاع بوريسودان موسي محمد أحمد وزميلته الفاسدة بدرية سليمان , لماذا هم بالخارج ياعساكر فأنتم مثلهم والدليل علي ذلك مافيش واحد من الضباط بيحصل رتبة فريق غير الكوز , وقد سبق عمر البشير قال سوف أسلم الحكومة لضباط اسلاميين أمناء فهل السودان هذا مفتكره حوش بانقا وهل هؤلاء أمناء , هؤلاء قد حنثوا القسم قبل البداية اذ قتلوا ونهبوا واغتصبوا .