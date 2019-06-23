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اقتصاد وأعمال

2019/06/23

2019/06/23


الامارات تدفع بوديعة للسودان خلال الايام المقبلة



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أكدت مصادر مطلعة عن تقديم دولة الامارات االعربية المتحدة خلال الايام المقبلة وديعة بمبلغ (3)ملايين دولار , تودع في خزينة بنك السودان المركزي , كاشفة عن اتفاق تم في هذا الاتجاه خلال اليومين الماضيين .وقال المصدر : ان الوديعة الاماراتية تاتي في اطار دعم السياسة المالية وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي في السودان , مبنيا أنها جزء من حزمة  مساعدات تقدمها الامارات للسودان .وأوضح المصدر , أن الامارات كانت قد أعلنت في وقت سابق دعمها للسودان بقيمة (3) مليارات دولار .

المجهر السياسي

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3 التعليقات

      1. 1
        بدر

        2019/06/23 at 12:18 م (UTC 2) رابط التعليق

        ثلاثة ملايين ولا مليار

        الثلاثة ملايين تدفع منهم لاستعارة لاعب كرة قدم بالمناسبة

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      2. 2
        بدر

        2019/06/23 at 1:19 م (UTC 2) رابط التعليق

        هذ المبلغ يدفعوه للاعب كرة قدم لموسم واحد وقد يكون نصف موسم

        ارجو النشر

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      3. 3
        Ali Murah

        2019/06/23 at 2:35 م (UTC 2) رابط التعليق

        30 الف مقاتل في اليمن من السودان وتدفعوا ثلاثة مليون دولار انتو جادين ماهذه الرخصه يا مجلس يا عسكري يعني 3 الف دولار مقابل كل جندي والسيسي يأخذ المليارات بدون قتال تبا لكم أيها الخاص الازلاء

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