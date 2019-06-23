الامارات تدفع بوديعة للسودان خلال الايام المقبلة

أكدت مصادر مطلعة عن تقديم دولة الامارات االعربية المتحدة خلال الايام المقبلة وديعة بمبلغ (3)ملايين دولار , تودع في خزينة بنك السودان المركزي , كاشفة عن اتفاق تم في هذا الاتجاه خلال اليومين الماضيين .وقال المصدر : ان الوديعة الاماراتية تاتي في اطار دعم السياسة المالية وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي في السودان , مبنيا أنها جزء من حزمة مساعدات تقدمها الامارات للسودان .وأوضح المصدر , أن الامارات كانت قد أعلنت في وقت سابق دعمها للسودان بقيمة (3) مليارات دولار .
المجهر السياسي
3 التعليقات
بدر
2019/06/23 at 12:18 م (UTC 2) رابط التعليق
ثلاثة ملايين ولا مليار
الثلاثة ملايين تدفع منهم لاستعارة لاعب كرة قدم بالمناسبة
بدر
2019/06/23 at 1:19 م (UTC 2) رابط التعليق
هذ المبلغ يدفعوه للاعب كرة قدم لموسم واحد وقد يكون نصف موسم
ارجو النشر
Ali Murah
2019/06/23 at 2:35 م (UTC 2) رابط التعليق
30 الف مقاتل في اليمن من السودان وتدفعوا ثلاثة مليون دولار انتو جادين ماهذه الرخصه يا مجلس يا عسكري يعني 3 الف دولار مقابل كل جندي والسيسي يأخذ المليارات بدون قتال تبا لكم أيها الخاص الازلاء