فيديو نادر.. القيادي بقوى الحرية والتغيير “الأصم” (ولد ثائراً) شاهد هتافاته الثورية لحظة تخرجه من الجامعة قبل سنوات طويلة

تداول نشطاء وثوار على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مقطع فيديو للقيادي بقوى الحرية والتغيير الدكتور محمد ناجي الأصم, أثناء تخرجه من الجامعة.
وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فقد عثر الناشطون على حفل تخرج الأصم وبعض زملائه قبل سنوات طويلة.
حفل تخرج محمد ناجي الأصم محمد ناجي الاصم الذي ولد ثائرا.. منذ نعمومة اظافره.. هذا الفديو كان عند حفل تخرجة منذ اكتر من 10سنوات.. لقد استبدل الاغاني والاهازج والرقص التي تصاحب المتخرج عند استلام شهادتة بهتاف ثوري.. هذا النشيد الثوري يتحقق بعد عقد من الزمن ويصبح ايقونة ثورة ديسمبر ✌
Geplaatst door حـلــة الكـضــابـيـنnew² op Maandag 20 mei 2019
وأدهش القيادي بقوى الحرية والتغيير رواد مواقع التواصل الاجتماعي بهتافاته الثورية في ذلك الوقت, حيث تنبأ له البعض في ذلك بمستقبل سياسي باهر.
ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد أكد بعض المقربون من ناجي الأصم أنه كان ثائر منذ نعومة أصابعة على الرغم من أنه من مواليد المملكة العربية السعودية.
محمد عثمان _ الخرطوم
النيلين
1 التعليقات
الطاهر على ابراهيم
2019/06/23 at 2:40 م (UTC 2) رابط التعليق
يعني شيوعي وعايز يخدعنا بمسمى الحرية والتغيير … اذن كلام التوم هجو صاح … ما رايت في حياتي غشاشين ومتلونيين اكثر من الشيوعيين.