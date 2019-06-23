أربع مباريات ساخنة في دوري النخبة

الأهلي مروي يلاعب حي العرب بورتسودان والموردة تنازل الأمل عطبرة
هلال الجبال أمام تحدي الرابطة كوستي والأهلي الخرطوم يتوعد ود هاشم
تنطلق عصر اليوم مباريات الجولة الثانية في المرحلة الحاسمة من النسخة الرابعة والعشرين لدوري الممتاز حيث يستضيف إستاد كنانة لقاء الأهلي مروي وحي العرب بورتسودان، ويدخل ملوك الشمال المباراة برصيد نقطة واحدة بعد التعادل أمام هلال الجبال بهدف لكل في الأسبوع الأول،
فيما يخوض السوكرتا اللقاء بوضعية أفضل من واقع الانتصار الذي تحقق في الجولة الأولى على حساب الرابطة كوستي بهدفين مقابل هدف ليضع العرب أول ثلاث نقاط في رصيده، وعلى ملعب كوستي يلتقي فريقا الموردة والأمل عطبرة في لقاء التعويض بعد أن تعثر القراقير بالتعادل السلبي أمام ود هاشم في الجولة الماضية، وفي المقابل يبحث فهود الشمال عن التعويض بعد الخسارة الأولى أمام الأهلي الخرطوم،
ويستقبل إستاد الجزيرة أبا لقاء الرابطة كوستي وهلال كادوقلي ويسعى الذئاب لتصحيح الأوضاع بعد الخسارة أمام حي العرب في الجولة الأولى فيما يخطط هلال الجبال لتحقيق أول فوز بعد التعادل أمام الأهلي مروي بهدف لكل في الأسبوع الأول، وفي إستاد ربك يبحث الأهلي الخرطوم عن الفوز الثاني بعد أن تغلب على الفهود هدفين لهدف في الجولة الأولى، فيما يطمح ود هاشم سنار لتحقيق أول انتصار بعد أن تعادل السناري مع القراقير بدون أهداف في الأسبوع الأول.