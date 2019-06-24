رسميا.. الألعاب الأولمبية تعود إلى إيطاليا بعد 20 عاما

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رياضية
2019/06/24
2019/06/24
أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية فوز إيطاليا باستضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2026، وذلك بعد 20 عاما على استضافتها لأول مرة لهذه الألعاب، في مدينة تورينو.
رويترز
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