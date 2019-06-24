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رياضية

2019/06/24

2019/06/24


رسميا.. الألعاب الأولمبية تعود إلى إيطاليا بعد 20 عاما



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أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية فوز إيطاليا باستضافة دورة ​الألعاب الأولمبية الشتوية​ 2026، وذلك بعد 20 عاما على استضافتها لأول مرة لهذه الألعاب، في مدينة تورينو.

رويترز

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