بالفيديو.. الناشط أحمد الضي يفجر المفاجأت: بعض قادة الحرية والتغيير وقعوا على فض الاعتصام وكانوا يريدون موت الناس في الساحة لهذا السبب

كشف الناشط السوداني المعروف وقائد مجموعة شباب مستقلين أحمد الضي بشارة عن مفاجأت كبيرة عن فض الاعتصام الذي حدث بالقيادة العامة قبل عيد الفطر المبارك.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أكد الضي في لقاء تلفزيوني على فضائية الشروق أن جزء من قادة التجمع وقادة الحرية والتغيير أرادوا أن يقتل الناس بساحة الاعتصام ليجدوها قضية دولية على حد تعبيره.
كما نفى الناشط المعروف توقيع الإمام الصادق المهدي على اتفاقية لفض الاعتصام وزاد على ذلك قائلاً: الصادق المهدي عندما شاهدهم يوقعون فض خيمته بساحة الاعتصام وخرج.
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Geplaatst door Tasgot Bass op Donderdag 20 juni 2019
وواصل الضي تفجير المفاجأت وقال: بعض بنود الاتفاقية كانت تقول إذا هرب شخص من منطقة كولومبيا أثناء تنظيفها ودخل ساحة الاعتصام يحق للقوات المسلحة أن تدخل حتى لو بفض الاعتصام وبالفعل وقع جزء من قادة الحرية والتغير على ذلك.
وحمل أحمد الضي بشارة بحسب ما شاهد محرر موقع النيلين المجلس العسكري 50% وقوى الحرية 50% مما حدث من قتل داخل ساحة الاعتصام أثناء فض الاعتصام قبل عيد الفطر المبارك, وطالب الناشط المعروف بتقديم بعض الضباط والجنود الذين شاركوا في العملية للمحاكمة مع قادة الحرية والتغيير.
وختم قائد مجموعة شباب مستقلين حديثه الذي رصده محرر موقع النيلين قائلاً: هذه حقائق والشعب السوداني المسكين مغيب عنها ويحرموا الناس منها لتمرر أشياء معينة لكن نحن الشعب السوداني أوعى من كدة.
محمد عثمان __ الخرطوم
النيلين