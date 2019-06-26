إبراهومة يبادل التاج والنعسان بثنائي هلال شيكان
وضع المدير الفني الوطني الجديد للمريخ العاصمي، إبراهيم حسين، يده على كافة الأمور الفنية بالفريق الأحمر،
ودونما كثير وقت بعد توليه زمام الأمور قبل أسبوع فقط أعلن إبراهومة عن مخططه الرامي لتجديد دماء الشياطين الحمر بصفقات جديدة من اللاعبين المحليين.
في السياق وجّه المدرب سهامه نحو فريقه السابق (الهلال الأبيض) لخوض مغامرته الجديدة، حيث عرض بشكل رسمي على إدارة المريخ، انتداب أربعة لاعبين من أزرق شيكان، مقابل تحويل لاعبين اثنين بصفة الإعارة.
ويتعلق الأمر باستقدام لاعب الطرف اليمين مؤيد عابدين، والمهاجم الشاب محمد عباس، مقابل إعارة خالد النعسان والتاج إبراهيم، من أجل سد الثغرات في الطرف اليمين وخط الهجوم، حيث يعاني الفريق من خلل كبير في الوظيفتين.
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